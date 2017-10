A félidőben: MOL-PICK Szeged-Veszprém 9-11

Bizakodó szurkolók



A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának honlapján szokás szerint megkérdezték a szurkolókat, hogy mit várnak a rangadótól. A szegedi hívek bizakodóak, hiszen a voksolók 64 százaléka gondolja úgy, hogy nyer a csapat, 10 százalék szerint döntetlen lesz, míg a 26 százalék szerint a Veszprém győz. A hazai hívek nagyon készülnek, a kezdés előtt egy hatalmas élőképpel jelentkeznek, így megkérnek mindenkit, hogy akinek a helyén ott lesz a kék karton, az tartsa majd a feje fölé.

Férfi kézilabda, K&H liga, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Herczeg, Südi.Sierra - Sostaric 2, Balogh 2/2, Skube 1, Bánhidi 2, Gorbok 2, Källman.T. Petrus, Blazevic, Gaber, Bodó 1, Sigurmannsson, Zsitnyikov, Buntic 1.Juan Carlos Pastor.Alilovic - Marguc 1, Ancsin 1, Blagotinsek 1, Ligetvári, Terzic, Manaszkov 4. Csere: Mikler (kapus), Ilics, Lékai 3, Ugalde, Tönnesen 3, Győri, Nilsson 1, Schuch.Ljubomir Vranjes.3/2, ill. 0.4, ill. 12 perc.FÉLIDŐPetrusnál látnak szándékos lábat a játékvezetőt, két perccel "jutalmazzák". Lékai kíméletlen, 11-14. Terzic is kap még egy két percet, Buntic, majd Gorbok szabaddobásból, mindkettő elkerüli a kaput. FÉLIDŐBuntic lövését kirúgja Alilovic. Bodó szabálytalan Győrivel szemben, két percet kap érte.Blazevic ellopja a labdát Lékai elől, Buntic rendezetlen fal ellen, 11-12. Marguc azonnal válaszol, 11-13.ez az! Robbant a Bodó-bomba, 10-12.Nilsson beállóból, 9-12.Balogh talpról Alilovic szeme közé, még elugrani sem lett volna lehetősége a kapusnak a labda elől... Sego első védése, de visszapattan a Veszprémhez a labda.Blazevic szerez labdát, bravó! Bodó labdája rossz Gabernek, szerencsére Alilovic indítása is Margucnak.időt kér Juan Carlos Pastor. Balogh mehet teljesen üresen kapura, Alilovic lábbal véd.Alilovic bravúrra, holtponton a szegedi támadások. Érkezik a pályára Sego. Lékai előtt nyílik a fal, 9-11.Manaszkov magabiztosan a szélről, 9-9. Nilsson ahogy beáll, máris kiállhat két percre. Baloghot meglökik a levegőben, nem fújnak a sporik, Manaszkov rohan, 9-10.időt kér a Veszprém.Bánhidi óriási gólja után, 9-8. Petrus szerez labdát, üres a veszprémi kapu, de nem találja el a brazil védő...Margucnál látnak belemenést a játékvezetők, szerencsére.Skube oszt ki szép labdát Bánhidinek, lerántják a veszprémiek. Hetes és két perc, Ligetvárinak. A harmadik szegedi büntetőre Mikler áll oda Balogh elé, véd is a kapus.Skube elől viszi el a labdát Ligetvári, rohan, szétforgácsolja a kapufát.Sostaric húzza be a rövidre, 8-7. Ilicset Gorbok blokkolja. Manaszkov üres a szélen, 8-8.Blazevic kap sárga lapot. Tönnesen parádésan megy be két védő között, 7-7. Szórják a sárga lapokat a játékvezetők, ezúttal Terzic kapja.Balogh lőhetne, inkább passzol. Jól teszi, Skube értékesíti a ziccerét, 7-6.jól védekezik a Szeged, de Lékai talpról betalál, 6-6. Manaszkov már másodszor áll ki.Baloghot rángatják a védők, mellé lő.Gorbok, 6-4. Tönnesen a kapufára lövi a labdát, Sierra lábáról bepattan, 6-5.Tönnesen távolról bevágja, 5-4.újabb szegedi blokk, de elveszítjük támadásban a labdát. Manaszkov rohan, Sierra csak beleér, 4-3. Bánhidi kiharcolja, Balogh belövi a büntetőt, 5-3.Gorbok felugrik, Blagotinsek lerántja, Előbbi hetest, utóbbi sárga lapot kap. Balogh a jobb alsóba, 4-2.Sierra újból véd!Gaber lábbal ér a labdához, sárga lap. Ügyesen öli az időt a Veszprém. Ilics lövését Petrus blokkolja, Skube indul, de elveszíti a labdát.Blagotinsek marad üresen a falban, 2-2. Manaszkov is kiáll, Sostaric a szélről 3-2.Ancsin lövését védi Sierra! Bánhidi befordul, 2-1. Ancsin kiáll két percre.Ancsin egyenlít rögtön, 1-1. Gorbok lő, Alilovic véd.a Szeged kezdte a mérkőzést. Ancsiné a meccs első sárga lapja. Szabaddobás után Gorbok tör be, 1-0.egyperces némacsenddel emlékeznek a mérkőzés előtt a pályán elhunyt kézilabdázóra, Ecker Tiborra, a Bácsalmás 29 éves játékosára.kezdődik a bemutatás, először a szegediek érkeznek a pályára. Nagy távollétében Schuch lesz a Veszprém csapatkapitánya.itt van a helyszínen a MOL-PICK tulajdonosa, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor is.telt ház lesz, de ez nem volt kérdés. Ahogyan a csapatok, úgy a szurkolók is teljes gőzzel melegítenek már, kiváló hangulatú találkozó vár ránk.akik már ott vannak a veszprémi meccskeretben. Alilovic, Mikler (kapusok), Schuch, Ilics, Tönnesen, Ugalde, Marguc, Ancsin, Terzic, Blagotinsek, Lékai, Győri, Ligetvári.a veszprémi 16-os keret még nem ismert. A vendégek vezetőedzője egyelőre még csak 13 nevet írt be a jegyzőkönyvbe. Ami biztos, Nagy László ma nem lesz ott a pályán, mivel két hete ujjtörést szenvedett.a szegedi keretből Zubai és Pedro maradt ki, a következő 16 játékosra számít Pastor. Sierra, Sego (kapusok), Sostaric, Fekete, Buntic, Balogh, Skube, Zsitnyikov, Bánhidi, Gaber, Blazevic, Petrus, Gorbok, Bodó, Källman, Sigurmannsson.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a férfi kézilabda NB I szuperrangadója, a MOL-PICK Szeged-Veszprém találkozó.– Ez a hét sem úgy alakult, ahogy szerettük volna, úgy látszik, hogy a betegségek nem kerülnek el bennünket, így teljes kerettel csak pénteken tudtunk edzeni. Jól dolgoztunk, felkészültünk a csatára.– Kemény találkozó elé nézünk. Egész héten azt hangsúlyoztam, hogy ésszel, okosan, koncentráltan kell játszanunk a Veszprém ellen. Új edzője van ellenfelünknek, az idei szezonban veretlenek, remek keretük van, így nagyon nehéz és kiélezett meccs vár ránk.– Nantes-ban kaptunk ki, ott sem játszottunk rosszul, de nem tudtunk mégsem nyerni. Ekkor rájöttek a fiúk, hogy ez a teljesítmény nem elég, így rátett mindenki egy lapáttal. Próbálunk minden meccsen jobbak lenni, és eddig ezt sikerült is elérnünk. A BL-címvédő Vardar ellen játszottunk eddig a legjobban, igaz, elmaradt a győzelem, de az a találkozó jó alap lehet.– A védekezésen lesz a hangsúly, illetve a kapusteljesítményen. Megpróbáljuk Lékait kizárni a játékból, de ha sikerül is, akkor ott van legalább öt olyan klasszis játékos, akik képesek a jó játékra. Mindent precízen kell csinálnunk, támadásban le kell szűkíteni a labdavesztést, a ziccereket pedig értékesíteni kell.– Ezt én is így gondolom, de azért sok függ a kapusoktól is, mert ha a hajrában nincs tőlük megfelelő teljesítmény, akkor el- dőlhet a mér- kőzés. Az biztos, hogy a rutinos játékosoknak köszönhetően a Veszprém jól bírja a véghajrát.– A szurkolók nagyon fontosak, az a célunk, hogy minden meccsen sokan legyenek, most telt ház lesz, szuper hangulat. Rengeteg segítséget kapunk tőlük, most is nagy szükségünk lesz rájuk, mert fontos részei a klubunknak.