A félidőben: Motor-MOL-PICK Szeged 13-19

Marin Sego eddig remekül véd.

Készül, melegít a MOL-PICK Szeged.

A két csapat kerete a meccsre. Fotó: Süli Róbert

Korábban

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 3. forduló, Zaporizzsja, Palace of Sports Yunost, 3000 néző. Vezeti: Leszczynski, Piechota (lengyelek).Komok - Kozakevics 1/1, Paczkowski 3, Shynkel 1, Kus, Pesevszki 2, Gyenyiszov 2. Csere: Babicsev, Pukhovszkij 1, Buinenko, Malasinskas, Soroka 2. Vezetőedző: Patryk Rombel.Sego - Sostaric 6, Maqueda 1, Canellas 1, Bánhidi 5, Zsitnyikov 2, Källman. Csere: Blazevic, Sigurmannsson 2/1, Gaber, Bombac 1, Bodó 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.2, ill 2 perc.1/1, ill. 2/1.FÉLIDŐMalasinskas cselez, Sego! Bodó ugrik fel, lendület bevágja, 12-19. Pesevszki gólja zárja beállóból az első félidőt, 13-19.Bombac első akciógólja idén a PICK-ben, 12-17. Szabálytalan ukrán zárás, Källman indítja Sostaricsot, 12-18.Maqueda veri meg lábbal a védőjét, Komok-bravúr. Paczkowski emberelőnyből már másodszor, 12-16.itt az első szeged két perc, Gaber kapja. Paczkowski átlövésből, 11-16.zárkóznak a hazaiak, időkéréssel reagál Juan Carlos Pastor. Szép játék, Bodó és Bombac hozza össze Bánhidinek, 10-15. Sostaric okosan rendezetlen fal ellen, 10-16.Sostaric lép ki rossz ütemben, Soroka kihasználja, 9-14. Soroka ismét, 10-14.most Canellas szerez, ezúttal Sostaric az ítélet végrehajtó, 8-14.Blazevic szerez labdát, Sigurmannsson robog, 8-13.Canellas lövését fogja Komok, majd Sego Gyenyiszovét. Bravó Marin! Sostaric kap nagy labdát Maquedától a szélen, 8-12.rossz a bejátszás Paczkowskitól Pesevszkinek beállóba, a Szegedé a labda. Nem rohanunk, felállt fal ellen támadunk.Blazevic blokkolja Shynkel lövését. Sigurmannsson fut a falba, megy is neki a labda, de röviden.tanácstalan ukrán támadás, időt kér Patryk Rombel, a Motor edzője.elveszti a labdát a Szeged, az elől maradó Pesevszki mattolja Segót, 8-10. Nagy gól, Zsitnyikov, 8-11.Puhovszkij másodszor már nem lepi meg Segót, de marad az ukrnoknál a labda.Puhovszkij talpról, Sego nem látott belőle semmit, 7-9. Canellas cselez, a védők elszállnak, 7-10.Zsitnyikov kiharcolja, Sigurmannsson kihagyja a szegedi büntetőt, Komok kirúgta. Sego! Leveszi Gyenyiszovot, majd indulunk, Bánhidi bemutatja a passzt, majd inkább gólt lő, már a negyediket, 6-9.Pesevszki ziccerét védi Sego, a kipattanó a Motoré, Gyenyizsov-gól a balszélről, 6-8.Zsitnyikov oszt ki jó labdát a védőjéről leforduló Bánhidinek, 5-8.szerencséje van a Szegednek, Shynkel lövése a kapufán landol.Sigurmannsson hétméteresből, 5-7.Shynkel rohan a visszarendeződő szegedi falra, 5-6.Sego véd, de hetes. Kozakevics bepattintja, 4-6.Maqueda ma is elemében van, úgy néz ki, 3-6.Sostaric indítás után talál be, 3-5.Maqueda, 3-4.Pesevszki beállóból, majd Zsitnyikov vágja be, 2-3.Bánhidi harcosan, 1-2.ukrán lábat ér a labda, szabaddobás.Paczkowski egyenlít az első hazai támadásból, 1-1.a Szeged kezd, Bánhidi góljával indul a meccs, 0-1.nem sietik el a kezdést a hazaiak, elhangzik a BL-himnusz és kezdődhet a találkozókomoly show, mielőtt az ukránok kézilabdázói érkeznek a pályára. Fények, táncosok, megadják a módját a hazai csapat a bemutatásnak.kezdődik a bemutatás, érkeznek a pályára a PICK-játékosok.ma debütálhat a szegedi csapattal a BL-ben a szlovén válogatott balátlövő, Nik Henigman, aki a spanyol jobbszélső, Pedro Rodríguez helyére került a meccskeretbe.Megérkeztek a szegedi szurkolók. Minden rendben velük. 12-en vannak. 36 órát vonatoztak, ötször szálltak át. Az Aréna egyik sarkában ülnek. Hétfő reggel indulnak vissza, kedden este érkeznek meg majd Szegedre.Már mindkét csapat melegít. A Szeged kékben lesz. Matej Gaber teljesen rendben, ez köszönhető az orvosi stábnak, illetve Djordje Igjnatovics terapeutának.Üdvözlünk mindenkit Zaporizzsjából ! Remek az idő, minden rendben a csapatnál, amely nagyon elszánt. Természetesen úgy indult a nap, hogy mindenki felköszöntötte a szülinapos Joan Canellast, aki nagyon szeretné, ha győzelmet kapna ma este ajándékba. Következik a MOL-PICK Szeged számára az idei szezon harmadik BL-meccse. A nyári tornához képest most csak egyetlen elírás a nagy kivetítőn a szegedi névsorban, Jorge Maqueda Pena néven szerepel. Ez legyen a legnagyobb gondunk. A 12 szegedi szurkoló is szerencsésen megérkezett, egyelőre csak fotókat láttunk rólunk, természetesen ha az Arénában érnek, akkor készítünk róluk képet.Juan Carlos Pastor együttese vasárnap 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája harmadik fordulójában lép pályára. 13 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, ők pénteken hajnalban keltek útra. Szombat este a közelmúltban átadott Arénában edzett a keret. Jó hír, hogy Matej Gaber és Dean Bombac sérülése is rendbe jött, így számíthat rájuk a spanyol mester.