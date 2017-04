A félidőben: PSG-MOL-Pick Szeged 16-17

Már meccslázban.

VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 3200 néző. Vezeti: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).Skof - Rémili 2, Abalo 3, L. Karabatic 2, N. Karabatic 2, M. Hansen 2, Gensheimer 3/2.Omeyer (kapus), Nielsen, Kounkoud, Narcisse 1, Vezetőedző: Zvonimir Serdarusic.Sierra - Sostaric 1, Balogh 5/2, Skube1, Bánhidi 2, Gorbok 4, Källman. Csere:Thiagus Petrus, Gaber, Buntic, Bodó 1, Obranovic 3, Pedro.Juan Carlos Pastor.2, ill. 4 perc.2/2, ill. 2/2Eddig kiválóan játszik a MOL-Pick Szeged, a franciák csak futnak az eredmény után. Ha hasonló lesz a folytatás, akkor a bravúr is benne van a játékban. Eddig masszív a magyar csapat.Bodó, Omeyer lábbal. Luka Karabatic, 16-17. Bánhidi 2 perc. Időt kérünk. Időn túli: Bodó, most fölé.Obranovic talpról, Gensheimer a szélről, 15-17.Balogh a szélről, 13-16. Abalo belemegy, a sporiknál nem, 14-16.SIERRA!Bodó, szakad a háló, 13-15.L. Karabatic beállóból, Balogh átlövésből, 12-14. Narcisse remek csel, 13-14.Gaber hetest harcol ki. Balogh, 11-13.Thiagus Petrus blokkol, Källman megy, Nikola Karabatic sodorja el.Sostaric mellé, ziccer volt. Sierra védi N. Karabatic ziccerét, Obranovic, 11-12. Időt kér a PSG!Obranovic a kezek között, 11-11.N. Karabatic sokkal fölé. Gaber fordul, nincs hetes. Gorbok fölé, meglökték, Sierra véd.Baloghot lökik meg, Skube lábára esik, elveszik...Rémili Sierra lábai között, 11-10.Skube eladja, Abalo ziccer, 10-9. Abalo 2 perc, hetes, Balogh bevágja, 10-10.Ez ma megy, Gorbok kapufa, Omeyer hátáról be, 9-9. Sierra bravúr!Gaber 2 perc, előtte Sostaricnál fújtak vonalat, nem volt az... Abalo, először vezet a PSG, 9-8.Gorbok eddig remek, 7-8. N. Karabatic, 8-8.Skube talpról, 6-7. Hazai hetes ajándék volt, Gensheimer, 7-7.Sostaric a pipába, Luka Karabatic a hálóba, 6-6.Rémili tör be, 4-4. Bánhidi préseli be. Hansen Sierra lábai között, 5-5.Bánhidi kapufa, Skof hátáról bemegy, 3-4.Luka Karabatic 2 perc.Hansen veri meg Sostaricsot, 3-3.Gorbok most pontos, 2-3.Gorbok mellé, Abalo is.Balogh talpról, Skof véd, N. Karabatic ellépi, de gól, 2-2.Gorbok iszonyat nagy gólt lő, 1-2. Bánhidi remek blokk.Gensheimer, 1-1.Sierra véd, eladjuk, Sierra ziccert véd. Hazai hetes.A Szeged kezd. Balogh bomba a pipába, 0-1.

Pedro már melegít.

20.11: Közben a Vardar utána katalán Barcelona is a kölni négyes döntőbe jutott, miután otthon 5 góllal nyert (23-18), így a kétgólos kieli vereség után kiharcolta a továbbjutást.Már mindkét csapat kint a pályán. A PSG érkezett először, után jött a MOL-Pick. Narancssárgában játszik majd a magyar együttes.Már néhány szegedi játékos kint melegít a pályán.

A PSG játékosai.

Már a csarnokban a Szeged. Gyalog jött át a csapat a szállodából. Remek az idő továbbra is, tele lesz az aréna, 3200 néző szurkol majd.

MOL-Pick Szeged szurkolók az Eiffel toronynál.

Továbbra is remek az idő a francia fővárosban. A csapat délelőtt edzett, 1 óra 10 perces foglalkozást vezényelt Juan Carlos Pastor. Szokásos módon zárult a foglalkozás, a spanyol mester szólt a játékosokhoz, egy motivációs monológot tartott.Párizs látványosságainál a szokásos hétvégi kép fogadott, rengeteg turista mindenütt, így Notre Dame és az Eiffel torony előtt előtt is sokan álltak sorba, hogy bejussanak.Rendőrök, felfegyverzett katonák mindenhol, minden utcán találkozni velük. Egyre több MOL-Pick Szeged szurkoló érkezik meg, többükkel lehetett találkozni a centrumban.

Krivokapics, Bánhidi és Bodó beszélget a landolás után.

Napsütésre ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombat reggel Párizsban, a Boulogne külvárosában. Igaz, egyelőre 6 fok van, de mára 15 Celsius fokot jósolnak, és jó időt. Az időjárással nem sokat foglalkozik a magyar csapat, hiszen este komoly erőpróba vár majd rá, 20.45-kor következik a Paris SG elleni BL-visszavágó a negyeddöntőben. Az első meccsen Szegeden 30-27-re nyert a PSG, így nagy lépést tettek a franciák a kölni négyes döntőbe jutásért.Az a 16-os szegedi keret veszi fel a küzdelmet, amely Szegeden is szerepelt, egyedül Alen Blazevic a sérült. José Manuel Sierrának lesz különleges a meccs, hiszen a remek formában védő kapus 2 évet játszott a PSG-ben. Matej Gaber pedig a Montpellier játékosaként élt meg nagy csatákat.A reggeli után 10.50-kor indul edzeni a csapat. Gyalog! A Mercure Hotel közvetlenül a csarnok mellett van, így nem kell sokat utazni. Így is péntek este rendesen bedugult Párizs, a repülőtértől még 1 órát buszozott a csapat. Az úton minden rendben volt, most délután indult a társaság, délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edzett.- Pastor edzőnél nem létezik olyan - nyilatkozta a remek formában kézilabdázó spanyol szélső Pedro Rodriguez -, hogy ne vegyünk komolyan egy meccset, feladjuk a továbbjutást. Hátrányban vagyunk, de mi a győzelemre, a továbbjutásra játszunk. Elemeztük a hibáinkat, ha ezek leszűkítjük, akkor lehet esélyünk a bombaerős PSG ellen.A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.