A félidőben: Silkeborg-MOL-Pick Szeged 13-8

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Silkeborg, 2100 néző, JYSK Aréna. Vezeti: Pichon, Reveret (franciák).Rasmussen -Kier, Nielsen 5, Seb. Skube 1, Knudsen 2, Markussen 6, Hundstrup 2.: Thomsen,Orsted, Olsen, Lassen, R. Jensen 1, Klitgaard 2/2. Vezetőedző: Peter Bredsdorff-Larsen.Sierra - Gorbok 3, Källman 3, Blazevic, Gaber 1, Thiagus Petrus, Stas Skube 1.Balogh 6/3, Sostaric, Zubai, Obranovic, Buntic 1, Bodó 2, Pedro. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.8, ill. 10 perc.3/2, ill. 3/344. perc: Sierra véd, Gaber ziccer, gól, 19-18.43. perc: Remek szegedi védekezés, Källman hetest harcol ki, Balogh, 19-17.Nielsen ismét talpról, 19-15. Gorbok okosan, 19-16.Remek akció, Källman, 18-15.Gaber ziccert ront, Markussen, 18-14.Gabert rántják le, semmi belemenés, majd Källman eladja.Nielsen pattintja be talpról, 17-14.Stas Skube az üres kapuba, 16-14.Újabb hazai hetes, Klitgaard, 16-12. Thomsen 2 perc. Källman vágja be, 16-13.Källman parádés zunder, 15-12.Blazevic piros, hazai hetes. Klitgaard, 15-11.Markussen méterekkel fölé, Gorbok, 14-10. Sierra véd. Jensen 2 perc. Gaber harcol ki hetest. Balogh, 14-11.Gorbok pattintja be, 14-9.A Szeged kezdi a második félidőt. Ennél több kell, jóval több, mint az első 30 percben. Bodó eladja, Knudsen,14-8.Markussen, 12-8. Buntic 2 perc. Balogh mellé, Jensen nem, 13-8. ez eddig katasztrofális játék.Bodó talpról, 11-8.Sebastian Skube belemenés.Nielsen szép gól, 11-6. Bodó, így kell, 11-7.Bodónál belemenés.Sierra tolja ki. Eddig rá nem lehet panasz.Markussen mindenkit elküld, ziccerben mellé. Köszönjük! Buntic, okos gól, 10-6.Balogh, bevágja, 10-5. Időt kérnek a dánok.Buntic harcol ki hetest. Sebastian Skube 2 perc.Jó a szegedi blokk, Buntic eladja. Markussen, 10-4.Obranovic kidobja a pályáról.Nielsen átlövésből, 9-4.Hundstrup ejt, 8-3. egyedül Balogh tartja a lépést, 8-4.Obranovic, ismét Rasmussen nyer.Buntic 2 perc. Hundstrup a szélről, Sierra véd.Labdát szerzett a Silkeborg, Hundstrup a szélről, 7-3. Időt kér Pastor. Obranovic lő, Rasmussen lehúzza.Markussen iszonyat nagy gól, 6-3.Hazai hetes, Sierra véd! Balogh lőne, nem fújnak semmit, így lépés.Balogh betörésből, 5-3. Källman 2 perc, ez már a második neki.Thomsen 2 perc.Sebastian Skube, Sierra fölött pattog be, 5-2.Markussen sokkal fölé. Stas Skube eladja a labdát.Thomsen sárgul be. Balogh, belemenés.Markussen betörésből, 4-2.Knudsen beállóból, 3-2. Gorbok lő, Rasmussen könnyedén véd, Gaber belemegy.Hazai sárga. Balogh villan, az alsóba vágja, 2-2.: Sierra véd, marad a hazaiknál. Källman kap 2 percet. Kicsit szigorú. Sierra, bravó!: Gorbok, kellett, 2-1.Blazevic kap sárgát. Stas Sukbe is sárgát kap. Markussen bombázott a kapuba, 2-0.Nielsen talpról, 1-0. Véd Rasmussen.Azért a helyi szpíker megszenved a Pick Szeged kiejtéssel, eddig nem sikerült egyszer sem helyesen mondania. A helyi közönség sportszerűen - ettől már elszoktunk -, nagy tapssal köszöntötte a Szegedet, külön Stas Skubét.Mindkét csapat az öltözőben, hamarosan kezdünk.

Stas (balról) és Sebastian Skube a meccs előtt.

Egyre több magyar szurkoló a lelátón. Egy négyfős társaság Szegedről (!), gépkocsival jött el Silkeborgba, hogy szurkoljon a csapatnak. 1600 kilométert tettek meg. Igazi hősök!Már a pályán a MOL-Pick Szeged. Narancssárgában játszik majd a magyar együttes, erre is régen volt példa, de ez az idegenbeli meze a csapatnak.

Ebéd előtt közös sétán vett részt a csapat.

Már a JYSK Arénában a csapat. Továbbra is remek az idő, egyelőre még csend a küzdőtéren. Stas Skube testvére, Sebastian természetesen üdvözölte öcsét, illetve szlovén honfitársait, Matej Gabert és Mario Sostaricot. Bánhidi Bence kézsérülés miatt nem játszik, a beállós otthon maradt, ha minden jól alakul akkor a visszavágón pályára léphet. Helyette a fiatal Stefan Sunajko került be a keretbe.

Silkeborg. Fotó: Süli Róbert

Edz a JYSK Arénában a MOL-Pick. Fotó: Süli Róbert

: Túl a sétán a csapat, valaki pihen, akad olyan játékos aki kávézik, most viszonylag korán lesz a meccs. 14.45-kor indulunk, 5 percre van a JYSK Aréna. A meccset két francia játékvezető - Frankfurtban fújtak nekünk - vezeti. Jó a hangulat, mindenki elszánt, nyerni szeretne.Nem kellett sokat utazni a JYSK Arénába, amelynek a befogadó képessége 2400 fő. Lesznek magyar szurkolók a meccsen. Jönnek Szegedről is, illetve a környéken tanuló és dolgozó honfitársaink is eljönnek szurkolni. A szokásos lábtengócsata vezette fel a tréninget, amit a Pedro, Gorbok és a Källman, Sierra páros művel az szinte hihetetlen. Ismét a spanyol-orosz duó nyert, méghozzá egyetlen ponttal.Ennyi volt a játék, ezután már komoly munka kezdődött. Ismét a Silkeborg elleni taktikát vette át a csapat. Kőkemény meccs vár a MOL-Pickre, a dánok hazai környezetben mindenkire veszélyesek. A visszavágót jüvő héten vasárnap rendezik, a párharc oda-visszavágós rendszerben dől el.

Pihen a csapat, szerencsésen megérkezett Silkeborgba. Lehűlt a levegő, kimondottan hideg van. 19 órától lesz edzés, 2 kilométerre lakik a társaság a csarnoktól.A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának 25 fős különítménye két részre szakadt. Egy kis csapatra, és egy nagy csapatra. Előbbihez tartozott a tudósító, Janka Csaba csapatorvos, Nenad Damjanovics kapusedző és Kibédi Péter a Rádió 88 tudósítója. Azért kellett így utazni, mert egy gépre nem fért fel a társaság.Hajnal 2 óra 20 perckor indultunk Szegedről, a belvárosban még pezsgő éjszakai élet volt, akadt olyan hölgy akinek annyira törte a cipő a lábát, hogy mezítláb keresett magának taxit. Transzferrel mentünk a Liszt Ferenc reptérre, de nem jutottunk sokáig, az SZVSE-pályánál egy néninek eszébe jutott, hogy otthon hagyta a táskáját, amiben az útlevele volt. Fordulhattunk vissza.

Szerencsére ennyi kellemetlenség ért bennünket, a forró kávé elfogyasztása után Ferihegyről Brüsszelbe repültünk. Népes szurkolósereg jött velünk, a magyar labdarúgó-válogatott ma esti lisszaboni meccsére mentek a drukkerek. Egy nagy baráti társaság utazott együtt, remek hangulatban, rengeteg poénnal színesítve az utat.Már a belépő után fogtuk a hasunkat: „Mindenkinek jutott ülőhely?" Percekig röhögött a fél gép. „Te Laci! Először repülsz! Milyen?" - kérdezte az egyik Dzsudzsák mezbe öltözött szurkoló. „Kicsit izgulok, mert eddig csak mezőgazdasági géppel repültem!" - jött a válasz.Közben azért jó néhány sört felpattintottak a srácok, nem lehetett rájuk panasz, teljesen normálisan viselkedtek. Készültek a fotók is: „Ha kiülsz a szárnyra, akkor mindenki benne lesz!" - újabb röhögés. Jöttek a nosztalgikus meccsek, játékosok, így előkerült Gregor József a Honvéd csatára, Détárit is sűrűn emlegették, így kiderült, hogy nem most kezdték a szakmát.A landolás után pedig felcsendült: „Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet..."Ezután elváltak az útjaink, ők a portugál fővárosba mentek, mi pedig Billundba. A 6194 (!) lelket számláló település rendelkezik Dánia második legnagyobb repterével. Hogy miért? Azért, mert Lego játékgyár központja itt található. Na ennyit a mi utazásunkról. A MOL-Pick Szeged 21 fős kerete 8 órakor indult az újszegedi sportcsarnoktól, majd a Liszt Ferenc reptérről az említett Billundba repül. Silkeborg 70 kilométerre található, így nem kell sokat buszozni.A szállás elfoglalása után ebéd, majd pihenő következik, este 19 órától 20.30-ig lesz. Este jövünk majd a friss hírekkel, illetve képgalériával.