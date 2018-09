A félidőben: Zágráb-MOL-PICK Szeged 12-9

Melegít a Szeged.

Balogh Zsolt és Ivan Srsen beszélget a meccs előtt.

Remek hangulatban edzett a Szeged.

Az első szegedi szurkolók Eszéken.

Szombat

VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 1. forduló, Eszék, Dvorana Gradski Vrt, 2000 néző. Vezeti: Mazeika, Gatelis (litvánok).Kastelic - Horvat 5/2, Srsen 1, Susnja 1, Qerimi, Jotic 2, Bicanic. Csere: Kontrec, Bozic Pavletic 1, Buric 2, Potocnik, Mrakovcic,Lino Cervar.Sego - Sostaric, Maqueda 3, Blazevic, Bánhidi 1, Källman 3, Bombac. Csere: Zsitnyikov, Gaber, Sigurmannsson 1/1, Canellas, Bodó 1, Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.2, ill. 4 perc2/2, ill. 1/1Eddig nem muzsikál fényesen a MOL-PICK Szeged. Főként támadásban hibáztak rengeteget a játékosok, így teljesen megérdemelten vezet a horvát együttes.Hazai hetes... Horvat, 11-9. Bodó eladja. Bozic Pavletic az utolsó pillanatban, 12-9.Kastelic ismét.Buric, 10-9.Szabálytalan zárás...Sego véd. Maqueda üres a kapu, 9-9. SEGO!Kastelic véd. Időt kérnek a horvátok.Labdát szerzett a Szeged.Maqueda-bomba, 9-8.Horvát hetes. Horvat, 9-7.Időt kér a Szeged. Maqueda, 8-7.Horvát, 8-6.Kastelic véd.Bánhidi 2 perc. Buric beállóból, 7-6.Maqueda szerzett labdát, Källman, 6-6.Bodó vágja be, 6-5.Susnja beállóból, 6-4.Belemenés Bombacnál.Kastelic véd. Blazevic 2 perc. Jotic, 5-4.Sego, remek védés.Bánhidi egy remek átadás után, 4-4Horvat a szélről, 4-3.Jotic, 3-2. Bombac harcol ki hetest. Sigurmannsson, 3-3.Källman labdát szerzett, üres a kapu, 2-2.Srsen ziccer, fölé. Kontrec 2 perc. Kastelic véd nagyot.Bánhidinél fújnak belemenést, nem volt az...Nagy a rohanás, sok a hiba, Sostaric csent labdát. Eladja Maqueda, Horvat, 2-1.Källman a szélről, 1-1.Bombac eladja, majd visszaszerzi.Eladja Zsitnyikov, Sego ziccert véd. Elveszik a Szegedtől. Srsen, 1-0.A Zágráb kezd, eladják a labdát.Jó látni a népes szegedi tábort, amely hangol rendesen. "Szeged!" zeng a lelátó népe!19.15: Mindkét csapat már melegít.Az eszéki aréna kávézója megtelt: szegedi szurkolóval. A csapat is megérkezett, nagy taps fogadta a kedvenceket.A meccset két litván spori vezeti majd. Ebéd után mindketten sétáltak egyet a folyóparton. A csapat pihen, 18 órakor indul a Hotel Eszéktől. A csarnok 5 percre van, így nem kell sokat utazni.15.11: Edzett egy jót a csapat, minden rendben zajlott, itt a mozgáson volt a lényeg. Szerencsére mindenki jót aludt, pihent. Gyönyörű az idő, a Dráva-partja maga a nyugalom szigete. Kora délután megjelentek az első Kék hívek, egyre többen érkeznek meg Eszékre. 294-en vettek jegyet, így népes kis tábor jön össze az eszéki arénában.Minden rendben van. Ez most a legfontosabb. A hét folyamán, a nyáron Veszprémből igazolt kapus, Mirko Alilovic kisebb húzódással bajlódott, azonban rendbe jött, így ő is ott lesz holnap a pályán.A legerősebb keretével utazott el a ma délelőtti edzés után a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a magyar-horvát határhoz mindössze negyven kilométerre található Eszékre. A szakmai stáb döntésének értelmében Stefan Sunajko, Nagy Martin és Nik Henigman nem kerül meccskeretbe, ennek értelmében rájuk számít holnap Pastor: Mirko Alilovic, Marin Sego (kapusok), Mario Sostaric, Pedro Rodríguez, Balogh Zsolt, Jorge Maqueda, Stanislav Kaspárek, Dean Bombac, Joan Canellas, Bánhidi Bence, Matej Gaber, Bodó Richárd, Dmitrij Zsitnyikov, Alen Blazevic, Jonas Källman, Stefán Rafn Sigurmannsson (mezőnyjátékosok).Az érkezést követően egy órát még videózott a Pastor-csapat, majd holnap délelőtt 11 órától a mérkőzés helyszínén vezényel tréninget a szakmai stáb a játékosoknak, 20 órakor pedig következik a 2018-19-es idény első BL-meccse.Eszék a Dráva jobb partján fekszik, több mint százezren lakják. 1968. január elsején itt született a legendás labdarúgó, Davor Suker, aki 1998-ban Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, ugyanebben az évben pedig világbajnoki bronzérmes lett a horvát válogatottal. Jelenleg pedig a Horvát Labdarúgó-szövetség elnöke.A Zagreb – MOL-PICK Szeged mérkőzésről holnap este 20 órakor a delmagyar.hu élő szöveges tudósítással jelentkezik a helyszínről.