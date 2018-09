A felkészülés közepén jár a Hungerit-Szentesi VK

Felkészülésének közepén tart a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata, amely a tervezettnél egy héttel hamarabb, szeptember 29-én kezdi meg OB I-es szerepelését, ellenfél azonban még nincs, mivel a Magyar Vízilabda Szövetség a hétfői sorsolást átrakta szeptember 17-ére.



– Az elképzeléseim szerint előrébb kellene tartanunk – kezdte kapunk érdeklődésére Vidumanszky László, a Hungerit-Szentesi VK vezetőedzője –, de sosem készülünk teljes kerettel, csak kilenc-tíz játékossal, így ez nem csoda. Az ifjúsági világbajnokság véget ért, ketten azonban az U19-es Európa-bajnokságon játszanak a napokban a portugáliai Funchalban – mutatott rá a felkészülés egyik fő hátrányára.



Az előzetes tervekhez képest egy héttel hamarabb, szeptember 29-én indul a bajnoki szezon a szentesiek számára, amely némiképp a felkészülés programját is befolyásolja.

– Folyamatosan dolgozunk szárazföldön és vízben is, lassan, de készülünk. Játszottunk már több edzőmeccset, és még szeretnénk is, azonban ez a bajnoki sorsolástól függ, hogy kivel mikor játszunk, így azután tudunk csak szervezkedni. Mindenesetre kétkapuzni biztosan lesz még lehetőségünk – összegezte.

Ezek alapján felkészülési tornája már nem lesz a Szentesnek, egy kétnapost terveztek a Kurca-partiak, de az már biztosan nem fér bele a felkészülésükbe. Augusztusban több válogatott is náluk edzőtáborozott, velük játszottak nem hivatalos felkészülési mérkőzéseket.



– Eddig a játékoskeretünk háromnegyedével szerepeltünk az edzőmeccseken, teljes összeállításban valószínűleg csak egy hetet készülhetünk majd, így októberre, a bajnokság közben várható, hogy összecsiszolódunk. A nemzeti csapatban szereplés mindenkinél előnyt élvez, ami számunkra nem a legideálisabb, de megértjük – mondta Vidumanszky.



A korosztályos válogatottaknál szereplő játékosok mellett egyéb mozgások is felkavarták a szentesi állóvizet, de új érkezőre már nem kell számítani, mivel három légiósuk már van, míg a magyar piacról szinte lehetetlen ilyenkor igazolni.



– Kissé váratlanul távozott Rybanksa Natasa az UVSE-hez, Petőváry Luca édesapja klubjához, ősszel pedig Amerikába szeretne menni, míg Sebők Zsófia és Kis Kamilla többet akar tanulni, így abbahagyták a sportot, Miroslava Stankovianska is továbbáll, Brávik Fruzsina pedig visszavonult. Visszajött hozzánk Szegedről Kádár Ildikó és Mihály Kinga, a Ferencvárostól pedig Kövér-Kis Réka. Korábban már biztos volt Anastasiya Mirshina és Niu Guannan távozása, helyükre érkezett a spanyol Bajnokok Ligája- győztes Noelja Perez és a szerb Nada Mandics – foglalta össze érdeklődésünkre az átigazolásokat Vidumanszky László.