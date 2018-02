A flow-élménytől a katonaságig - pszichológussal elemeztük a szegedi csapatok bravúrjait

Együtt, csapatként, „lebegve". Így nyert a MOL-PICK a Löwen ellen. Fotó: EHF

A Szedeák kosárlabdacsapata Pakson, a MOL- PICK Szeged kézilabdásai pedig Németországban arattak esélytelenként hatalmas győzelmet az elmúlt hétvégén. A hátrányos helyzetből elért siker receptjéről Kiss József szegedi pszichológussal beszélgettünk. Szóba került a flow-élmény mellett egy hadseregből kiragadott példa is.Hasonló előjelekkel aratott szenzációs győzelmet a hétvégén a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabda- és a MOL-PICK Szeged kézilabdacsapata. A Szedeák az NB I A csoportban úgy nyert 78–76-ra Pakson, az Atomerőmű otthonában, hogy egyrészt ez korábban soha nem sikerült a klubnak, másrészt sikertelen sorozatból érkeztek. Emellett három alapember (Boltics, Juhos, Csirics) hiányzott a kezdőcsapatból sérülés miatt, valamint az utolsó negyedben tízpontos hátrányból kellett felállniuk. A MOL-PICK Szeged a német Rhein-Neckar Löwen ellen győzött a Bajnokok Ligájában: náluk is megvolt a rossz sorozat 2017 végén, megvolt a négy hiányzó alapember (Sego, Gaber, Balogh, Gorbok), és itt is komoly, négygólos hátrányból kellett visszajönni az első félidőben.Erről a helyzetről, az esélytelenként aratott győzelemről, az ilyen szituációban megtalált motivációról kérdeztük a sportolókkal is foglalkozó szegedi pszichológust, Kiss Józsefet (kis képünkön).– A kiugró eredmények kicsit mindig megmagyarázhatatlanok. Nagy szerepe van benne a szakmai felkészítésnek, de arról nem beszélnék, az az edzők dolga – kezdte. – A teljesítménynek van egy optimuma, ennek eléréséhez kell egyfajta izgalom. Ha ez túl magas, mondjuk amikor idegenben ellenünk szurkolnak, átcsaphat görcsösségbe. Ezt el kell kerülni.

A szakember beszélt a flow- élményről. Ez az elme működésének olyan állapota, amelynek során az ember teljesen elmerül abban, amit csinál, feloldódik. Minden más eltörpül mellette.– A rendkívüli teljesítmények úgy születnek, hogy a sportoló eggyé válik a tevékenységgel, ez nevezik lebegésnek is. Ez a motivációt a maximumig fokozó élmény. Könnyen ki lehet azonban billenni ebből az állapotból – fogalmazott.Az esélytelenség lehet jó hatással a csapatra, felszabadultabban játszhatnak. Ez a Szedeáknál biztosan így volt, ám a MOL-PICK Szegednek kellett már egy kiugró eredmény, hogy feledtessék a korábbi bakikat.– Ha legördül a felelősség, és azt érzi egy csapat, hogy rossz szereplés esetén sincs baj, az használ a lelkeknek. Ez leginkább csapatsportokban jellemző, és kiváló egységnek kell lennie, hogy működjön. A hadseregből hoznék példát: amikor megkérdezték a katonákat, miért harcolnak, a legtöbben nem egy politikai célt vagy ideológiát említettek. Azt mondták, egymásért küzdenek, azért, hogy ne hagyják pácban a társukat. A sportra ugyanez jellemző.A szakember szerint ha egy esélytelen csapat fölénybe, előnybe kerül, azzal nyomást helyez az ellenfélre, így az hibázik, meginog. Ez is a flow- élményből következik, és egymást kiegészítő tényezők kellenek hozzá.A mérkőzések előtt bevált edzői felfogás, hogy „mi mindig győzni akarunk", ami persze igaz, de árnyalni kell a képet.– Az esélytelenség nem azt jelenti, hogy úgy futnak neki a meccsnek, hogy biztosan nem nyerhetnek. Abból nem lehet kimászni, de a túl nagy önbizalom szintén rossz. Az az optimális, ha tisztában vannaka helyzettel, tudják, mennyire nehéz a dolguk, de azt is tudják, mit kell tenni, hogy elérjék a célt. Úgy kell hozzáállniuk a sportolóknak: „tudom, mit kell csinálni, ez a taktika működik, ebben jó vagyok" – mondta Kiss József.