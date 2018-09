A forduló gólvadásza - Kulcsár Zoltán, a Csengele játékosa

Hiába vezetett negyed óra után 3–0-ra, majd később 4–3-ra is a Csengele, nem tudta megnyerni az Apátfalva elleni mérkőzést.



A hazaiaknál a négyből három találatot is Kulcsár Zoltán jegyzett, a 22 éves játékos így már a második találkozóján annyi gólnál jár, mint amennyit tavaly lőtt a megyekettes fel- nőttek között.

– Hat perc alatt sikerült kétszer is gólt szereznem, előbb egy labdaszerzés után jobbal lőttem a bal felsőbe, majd egy középpályáról indult akció után nem volt nehéz dolgom, közelről csak be kellett gurítsam. A harmadiknál ki tudtam cselezni a kapust, és begurítottam. 3–0-nál talán elhittük, hogy megvan a mérkőzés, az ellenfél pedig nagyon szervezetten focizott, és egy pillanatra sem adta fel – idézte fel a tripláját, valamint a mérkőzést a csengelei futballista.



A triplázó játékos egyébként hátvédként szerepel rendszeresen a csapatban, most a sérülések miatt került két sorral is előrébb.



– Még nem szoktunk össze teljesen, ez is lehetett az oka annak, hogy nem tudtunk nyerni. Szerintem idő kérdése, és ez is megoldódik. Munkából adódóan nem tudok ott lenni minden edzésen és meccsen, ez is közrejátszott a szereplésemben. Van egy izomszakadás a combomban, így inkább csatárként játszottam most, mert úgy éreztem, lassabb lennék hátul – tette hozzá Kulcsár Zoltán, aki tavaly középpályásként is segítette már csapatát. A céljaikról elmondta, sok tréninggel készültek a bajnokságra, az idő haladtával pedig egyre jobban összeáll a játékuk, így reménykedik egy dobogós helyezésben a Csongrád megyei II. osztályban szereplő Csengelével.