A forduló gólvadásza - Vámos Norbert, a Balástya játékosa

Nem is a Balástya győzelme a Kiszombor ellen, hanem annak különbsége jelentette a legnagyobb meglepetést a Csongrád megyei II. osztály negyedik fordulójában. A hazai csapat ugyanis tíz gólt „tett közé", így nyert 13–3-ra.

– Megnyomtuk a meccs elejét, de ez terv is volt, hátha hamar el tudjuk dönteni a három pont sorsát. Ez bejött, hiszen a harmadik percben vezettünk, az első fél óra végére pedig megvolt a négygólos különbség. Egy picit motiválatlannak tűnt az ellenfél, de mi is bekezdtünk rendesen, nem csoda, ha ilyen lelkiállapotba került a Kiszombor – mondta Vámos Norbert, a Balástya támadója.



A 24 éves játékos a 13 gólból négyet vállalt: a negyedik, az ötödik, a hetedik és a kilencedik találat volt az övé.

– Szöglet után szereztem az első találatom: a csapattársam nem beadta a labdát, hanem kicsiben csináltuk meg, és a 16-os sarkáról a hosszúba tekertem a labdát. A másodiknál egy kontra után középen érkeztem, és közelről lőttem a kapuba. Újabb 16-oson kívüli gól következett, majd a negyediknél 15 méterről lőttem a jobb sarokba, miután egy beívelés után lefejelték elém a labdát – nyilatkozta Vámos.



A Balástya jelenleg harmadik a tabellán 9 ponttal, nála több pontot csak a ContiTech-Apátfalva (10) és a Baks (12) szerzett. – Rég volt ilyen jó csapat Balástyán, így a cél az első hat hely egyike. Ha ez összejön, akkor szerintem mindenki elégedett lesz. Talán ennek is köszönhető, hogy négy mérkőzésen már nyolc gólt szereztem, az utóbbi kettőn hetet. Elvárásom nincs magammal szemben, csak mindig a legjobbat kihozni, sokkal fontosabb a csapat sorsa. Mivel most támadó vagyok, így sűrűbben odaérhetek a kapu elé, miközben az előző szezonban inkább a középpályán szerepeltem – mondta végül Vámos Norbert.