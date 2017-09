A forduló gólvadásza: Bartucz Máté, a Makó II. játékosa

A hét végén a megyei I. és a II. osztályban több kétgólos játékost találhattunk, közülük azért Bartucz Mátéra (19) esett a választásunk, mert a Makó II. az ő két találatával szerezte meg a három pontot az Üllés ellen.A támadó a szünetben állt be az együttesébe, majd a 77. és a 90. percben elért gólja a győzelmet jelentette éllovas együttesének.

– Az első találatnál Krucsó Ákostól kaptam egy indítást, és a védőt kicselezve lőttem a kapuba – mondta Bartucz. – A másodiknál Bány Tamás indított, a megzavart védőről elém pattant a labda, és ballal a rövid alsóba gurítottam.Mint olvasható, két olyan játékostól kapott gólpasszt Bartucz, akik egykor az NB II-ben is vezéregyéniségei voltak a sikeres makói klubnak.– Ösztönöznek a jó teljesítményre az idősebb csapattársak, már csak a múltjuk miatt is motiváló a jelenlétük – vélte Bartucz, aki a makói kereskedelmi szakközépiskolában kereskedői végzettséget szerzett, jelenleg pedig logisztika szakon tanul. – Combizomsérülés miatt ebben a szezonban ez volt az első meccsem, amelyen játszhattam, örülök, hogy így sikerült. A célom, hogy visszakerüljek az NB III-as keretbe, ehhez igyekszem a heti edzésmunkát is hozzátenni.