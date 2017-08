A forduló gólvadásza: Bertók Gábor, a Szentes támadója

Fél óra sem kellett ahhoz a Szentesi Kinizsi megyei I. osztályú labdarúgócsapatában bemutatkozó Bertók Gábornak, hogy klasszikus mesterhármast érjen el az első fordulóban a Szőreg ellen.



– Volt bennem egy kis drukk a meccs előtt, hiszen ismert, a Szentesnek milyen lelkes szurkolótábora van – nyilatkozta Bertók. – Előttük, nekik is szerettem volna bizonyítani a mérkőzésen, ami egészen jól sikerült.

Való igaz, hiszen Bertók már a negyedik percben betalált, majd a 20. és a 29. percben megint eredményes volt.



– Nem voltam túl jó állapotban, hiszen a munkám miatt az előző két hétben keveset edzettem – mondta a támadó. – Ám Némethy László edző bízott bennem, és ezt talán sikerült is meghálálnom. Az első és a második gólnál a kipattanóra kellett érkeznem és a kapuba gurítanom, míg a harmadiknál rávezettem a kapusra a labdát, és mellette elgurítva találtam be. Szerezhettünk volna több találatot is, de a második félidőben magunkra engedtük a Szőreget, amelyet nem lebecsülve, de akár több góllal is legyőzhettünk volna.



Bertók Gábor a Szentes új igazolása – A középmezőny elérése valós cél, erre képesek lehetünk – vélte a Kistelekről érkezett csatár. – Vegyes a csapat összetétele, de inkább a fiatalok vannak többségben, mint a hozzám hasonló rutinosabb játékosok. A gólok számában nincs célom, csak segíteni szeretném a Szentest, és minél több mérkőzést lejátszani