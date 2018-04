A forduló gólvadásza: Gyurkovics Tamás, az FK Szeged játékosa

A megyei futballhétvégén több duplázót is találhattunk: ilyen volt Hatvani József (SZVSE), Kovács Richárd (H-Fest Székkutas) és Béres Róbert (Makó II.), illetve az a Gyurkovics Tamás (FK 1899 Szeged), akinek a találatai 2–1-es győzelmet értek a HFC II. ellen. Ezért választottuk a hétvége gólvadászának.– Két pontrúgásra érkeztem jól: előbb Mucsi Róbert, majd Dóra Tamás fejelte elém a labdát. A két találat össztávolsága nagyjából négy méter volt... Nem az egyéni kvalitások döntöttek, hanem jókor voltam jó helyen – mondta az FK játékosa.Tavaly október 28. után nyert ismét bajnokit a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban az FK 1899 Szeged – úgy kellett ez a siker, mint egy falat kenyér a kiesés ellen harcoló csapatnak.– A korábbi években is akadtak hullámvölgyeink, de ilyen rosszul nem álltunk a tabellán, mint most. A játékunk nem utal arra, hogy itt kellene állnunk. Az edzésmunkával sincs baj, hiszen Boldizsár Bálint remekül építi az együttest. Nem tanultunk meg győzni, többször is előnyből kaptunk ki, amely a rutintalanságra is utalhat. Turján György, Imre Zoltán és Dóra János révén ez korábban megvolt. Benn maradunk, ebben biztos vagyok, a keret erőssége és az elvégzett munka ezt mutatja. Közhelyes, de amikor rossz szériában voltunk, akkor is hittünk abban, hogy amit az edzéseken csinálunk, az jó – nyilatkozta Gyurkovics Tamás.