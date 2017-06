A forduló gólvadásza: Szabó Imre, a Székkutas játékosa

Bravúros győzelmet aratott a megyei II. osztályban kilencedik helyen álló Székkutas: az ezüstérmes Deszk ellen győztek idegenben 4–2-re az utolsó előtti fordulóban. A sikerből a 18 éves Szabó Imre mesterhármassal vette ki a részét.– Azért utaztunk, hogy nyerjünk, nagy dolog, hogy összejött. Három remek passzt kaptam a csapattársaimtól, Kis Ákostól, Török Roli tól és Daraki Zoltán tól. Az elsőnél az ötösön belülről lőttem a hálóba, a másodiknál tizenhat, a harmadiknál pedig tizennyolc méterről találtam be, egyaránt jobb lábbal – emlékezett Szabó.A jobbszélsőként és támadóként is bevethető játékos a télen féléves vásárhelyi kitérő után tért vissza a klubhoz, most pedig megduplázta góljainak számát: eddig kilenc megyekettes meccsen három találata volt, immár hatnál jár.– Legutóbbi hat meccsünkből ötöt megnyertünk és egyszer ikszeltünk, azaz kiválóan sikerült a szezon vége. Fiatal csapatunk van, tele húsz éven aluliakkal, mostanra álltunk össze. Még van hátra egy meccs, szombaton le kell győznünk a Mindszentet a rangadón, hogy megőrizzük jelenlegi helyünket a tabellán – fogalmazott a támadó, aki egy üzenetet is küldött lapunkon keresztül: „ezt a három gólt egy lánynak ajánlom, akit nagyon szeretek".