A francia bajnokság legjobb magyarja lett: Olasz Anna kvalifikált a vb-re

Célegyenesben. Olasz Anna a vb-re koncentrálhat. Fotó: Karnok Csaba

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) korábbi döntése értelmében a Gravelines-ben zajló francia nyílt bajnokság egyben válogató is a magyar versenyzőknek, akik közül számonként a két legjobb képviselheti Balatonfüreden a hazai színeket.A férfiak mezőnyében a magyarok között a legjobb időt (1:52:21 óra) Rasovszky Kristóf úszta, amellyel a 9. helyet szerezte meg. Székelyi Dániel (1:52:49) 13. lett, míg Papp Márk (1:55:05) a 20. helyen ért célba a 85 indulót felvonultató mezőnyben.

A nőknél Olasz 2:01:22-es idejével 9. lett, míg Sömenek Onon Kata a 13. leggyorsabb volt (2:02:03). A szegedi nevelésű és származású Novoszáth Melinda (2:05:07) 15.-ként, Juhász Adél (2:06:28) pedig a 19.-ként ért célba az 59 fős mezőnyben.Olasz Anna korábban a magyar medencés hosszútávúszó-bajnokságot is megnyerte, tehát az előválogatón is a legjobb hazai versenyző volt a női mezőnyben. A Haász SZUE úszója 10 kilométer mellett 25 kilométeren is indul, utóbbi számban már korábban kvalifikálta magát.