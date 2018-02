A futball szeretete repíti a Makó II.-t

Féltávnál mindössze egyetlen mérkőzésén nem aratott győzelmet a Makó II. a Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban: a Maros-partiak ennek köszönhetően igen magabiztosan, 11 pont előnnyel vezetik a bajnokságot. Minden jel arra utal tehát, hogy sikerült címet védenie az együttesnek, ugyanis edzőváltás ide vagy oda, a tavalyi bajnoki címet követően nem igazán látszik, hogy ki foghatja meg a makóiakat az idei kiírásban.- Elsősorban a játékosok kvalitása nő az osztály fölé. Voltak ugyan szoros győzelmeink, de olyan összetartó erő van a csapaton belül, amely rendre átlendít bennünket a nehezebb pillanatokon - fogalmazott a siker okairól a csapatot nyáron átvett tréner, Erdélyi Mátyás , aki Gabnai Győzőtől örökölte meg a makói kispadot. Hozzátette, a játékosok többsége szinte mindent megtapasztalt már a labdarúgásban, e mellett sok közös élmény is összeköti őket: ami viszont a legfontosabb, hogy rettentően szeretnek futballozni. - Ez helyezhet bennünket a többi csapat fölé. Mi tényleg ünnepként tekintünk arra, hogy hétvégén pályára léphetünk, ráadásul szívesen töltjük egymás társaságában az időnket, a meccseken kívül is - nyilatkozta a Makó II. mestere.Arra a kérdésre, hogy ha sikerülne megnyerniük a bajnokságot, a klub első csapata pedig bent tudna maradni az NB III-ban, vállalnák-e a feljutást a megyeegybe, Erdélyi Mátyás úgy válaszolt, mindenképp fiatalítaniuk kellene, és edzés nélkül bizonyára nem tudnának elérni sikereket egy osztállyal fentebb, de előbb meg kell várniuk, hogy beszélhetnek-e erről a kérdésről: ha ugyanis kiesik a harmadosztályú csapat, akkor már nem szerepelhetne egy klub két csapata ugyanabban az osztályban. - A Maros-menti UFC-vel kiváló a kapcsolatunk, onnan lehetőséget is nyújtanánk néhány fiatalnak. Remélem, nem sértek meg vele senkit sem, de az idősebbek közül már van, aki nem hosszú távon tervez a futballal, viszont vannak olyanok, akik kipróbálnák magukat magasabb osztályban. Az év végén átbeszéljük a lehetőségeinket - válaszolta Erdélyi Mátyás.A megyekettő őszi bajnoka rendre bő kerettel dolgozhatott, volt, hogy több labdarúgónak nem jutott hely a meccskeretben, a csapatnál viszont több változás is volt a télen: Oravecz Bence Nagylakról tért haza korábbi klubjához, mellett egyaránt az Apátfalvától érkezett Karsai Gábor és Ocskó Noel. A távozók oldalán egyedül Kovács Dániel neve szerepel, aki Kiszomboron folytatja pályafutását. Ha már Kiszombor: a Makó II. edzője elmondta, fűti a visszavágás vágya csapatát, hiszen a zomboriak voltak egyedül, akik pontot tudtak szerezni a Makó II. ellenében, viszont ahogy Erdélyi Mátyás megjegyezte, azon a meccsen ha reggelig játszanak, akkor sem rúgtak volna gólt.Ami a felkészülést illeti, a makóiak eddig a Mezőhegyessel, a Röszkével és a Szarvassal is játszottak, a bajnokság kezdetéig pedig a Kiskunfélegyházával és a romániai Nagylakkal találkozik a gárda.