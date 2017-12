A gyermekklinikán jótékonykodott a Fradi szegedi játékosa

Mosolyt csaltak a kis betegek arcára. Fotó: fradi.hu

A Ferencváros által szervezett jótékonysági program részeként a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján fekvő gyermekeknek adott át ajándékcsomagot a zöld-fehér klub városunkból indult futballistája, Batik Bence . A Fradi hetese csapattársával, Julian Koch-al közösen adta át a klub által kor, és nem szerint összeállított, ereklyékből álló csomagokat.

- Számunkra is nagy élmény volt, hiszen olyan gyereket ajándékoztunk meg, akik hatalmas küzdelmet vívnak, van, aki fél évig is bent fekszik a kórházban. Remélem, mosolyt tudtunk csalni az arcukra a látogatásunkkal - mondta megkeresésünkre Batik Bence. Hozzátette, a Fradi összesen négy kórházat látogatott meg a Mikulás előtti napokban, és a klub tervei szerint 2018-ban rendeznek egy olyan bált, amelyen szintén a beteg gyermekek felépüléséért fognak gyűjtést szervezni.A szegedi futballista Instagramján is posztolt a jótékony akció kapcsán. További képeket a Ferencváros Facebook-oldalára feltöltött albumban talál!