A helyzetkihasználáson kell javítani Üllésen

Bár győzelemmel kezdte a bajnokságot az Üllési ISE, a Balástya elleni sikert mindössze két további olyan találkozó követte, amelyen három ponttal gyarapodott a gárda. Az Üllésnél egyben ez is a legnagyobb gond, ugyanis a három győzelem mellé hiába párosul csak hat vereség, elsősorban a hat döntetlen miatt bosszankodhatnak Mihalkó Dávidék, ráadásul ebből a hat ikszből ötöt is idegenben játszottak az üllésiek. Otthonától távol nem is örülhetett győzelemnek a gárda, ráadásul az idegenben lejátszott hét mérkőzésén mindössze négyszer volt eredményes. Nem reménytelen ugyanakkor a folytatás, a nyolcadik Balástya hét ponttal előzi meg a gárdát, amelynek viszont hátrafelé is figyelnie kell, hiszen az Üllés mögött álló négy csapatból három is egy győzelemnyire van a csapattól.



- Közhely, de a helyzetek kihasználásán kell javítanunk. Rendre rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt, az alapjátékunkkal nem volt gond, de remélhetőleg a kapufáról kipattanó labdák tavasszal már befele pattannak majd. A keretünk nem változik a télen, legalább a nyolcadik helyre szeretnénk feljönni az idény végére. - fogalmazott lapunknak Papp Zoltán, az Üllési ISE edzője.



A tréner hozzátette, tavaly már elkezdték a fiatalok beépítését a csapatukba, ám ezen játékosok közül többen elbúcsúztak a munkavállalás miatt. Mindezzel együtt is a keret tagjainak 80%-a helyi kötődésű, ráadásul igen fiatal, 25 év alatti átlagéletkorral bírnak Üllésen, ahol hosszabb távon gondolkoznak: szeretnék kialakítani a csapat gerincét, amelyet csak egy-egy poszton kell majd a jövőben megerősíteni. E mellett elsősorban a csapat körülményeinek javításán dolgoznak, így a TAO-s forrásoknak köszönhetően megszépült a pálya, és egy új buszt is tudtak vásárolni a klubnál. - Nem gondolkozunk osztályváltásban, de persze kiesésben sem, ez a település egyelőre ezt a megyei II. osztályt bírja el. Rutinosabbak is lehetünk a tavasz folyamán. Büszkék vagyunk arra, hogy az utánpótlásunkban csak üllésiek kapnak szerepet. Hetven-nyolcvan százalékos edzéslátogatottsággal dolgozhatunk, a célunk az, hogy ne kelljen minden félévben új csapatot építeni. - fejtette ki Papp Zoltán.



Az Üllés heti két tréninggel készül a tavalyi folytatásra, a keret tagjai pedig eddig kispályás teremtornákon gyakoroltak, a nagypályás foglalkozásokat pedig heti egy edzőmérkőzés egészíti ki.