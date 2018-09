A hetedik forduló következik a labdarúgó NB III-ban

Keveset hibázni. Ez lehet a makói pontszerzések titka. Fotó: Karnok Csaba

Zsinórban három kapott gól nélküli győzelmet aratott a Szeged-Grosics Akadémia. A listavezetőre ezúttal a nyitóforduló óta nyeretlen Paksi FC II. vár a gyulai Grosics Akadémián.– Számunkra mindig fontos az eredmény, hiszen bajnokságot akarunk nyerni. Az alapoktól építjük fel a játékot, így figyelnünk kell arra is, ne kapjunk gólt. A hozzáállás a legfontosabb, nem szabad könnyelműnek lennünk, ha ez megvan, ki tudjuk vinni a pályára a két csapat közötti különbséget – nyilatkozta Popovits Pál, a Szeged-GA edzője, aki a keret minden tagjára számíthat vasárnap, kivéve a hosszú időre kidőlt Szabó Pétert.A SZEOL SC az újonc Taksonyt fogadja az SZVSE-pályán vasárnap 15.30-tól: a Pest megyeiek idegenben már megtréfálták a Kozármislenyt, és eddig szerzett nyolc pontjukkal úgy tűnik, hamar felvették az osztály ritmusát.– Szeretném, ha azt a felszabadult játékot nyújtanánk, amit a legutóbbi mérkőzésünkön is mutattunk, ha ez sikerül, akkor meglesz a győzelem is. Minden tiszteletem a Taksonyé, de ha dobogós reményeink vannak, akkor ezt a meccset meg kell nyernünk – fogalmazott Siha Zsolt, a SZEOL edzője. A szegedieknél sérült nincs, Kéri letöltötte eltiltását, a meccsre kilátogató szurkolók pedig színes meccsfüzetet kapnak ajándékba.A Makóra a Szekszárd vár, a Maros-partiak egy hete emberhátrányban is jó játékot mutattak be Pécsett.– Végre jól működött a védekezésünk. Nem vagyunk az antifoci hívei, de a zárt védekezésre kell fektetnünk a hangsúlyt, nem követhetjük el újra azokat a hibákat, amelyeket a Pécs elleni meccs előtt bemutattunk. A soron következő meccseken hozzánk hasonló kaliberű csapatokkal játszunk, így hoznunk kell a pontokat, de természetesen a Szekszárd elleni meccsre koncentrálunk – mondta Magyar György, a makóiak játékos-edzője.Kórház Vásárhely szélén: a Hódmezővásárhelyi FC-nél több meghatározó játékos is kidőlt a sorból, ez pedig alapjaiban meghatározza az esélyeket a Kozármisleny ellen.– A héten 12-13 hadra fogható játékossal tudtunk edzeni, ettől függetlenül nem feltartott kezekkel megyünk Baranyába. Most kivételesen egy döntetlennel is elégedett lennék.Fizetéseket nézve a kétezerötszázas játékos fog játszani a nyolcszázezressel vasárnap, de ebből is tanulunk – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője.