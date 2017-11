A HFC a Kozámislenyt fogadja - Megyei NB III-as derbi lesz Szegeden

– A mi helyzetünkben nincs más lehetőség, mint gyűjtögetni a pontokat – nyilatkozta Méhes Tibor, a Makó vezetőedzője. – Ebből nem engedek, így Szegeden is nyerni szeretnénk. Mindent el is követünk ennek érdekében, viszont Babolek, Széll, Sirokmán és István is sérüléssel bajlódik.



Siha Zsolt érdeklődésünkre hangsúlyozta: nem akanak abba a hibába esni, hogy lebecsülik a gyenge formában érkező ellenfelet, egy megyei derbin bármi megtörténhet, a Makó pedig bármikor felszívhatja magát annyira, hogy meglepetést okozzon.



A Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 13.30-kor a Kozármislenyt fogadja.



– A Szekszárdhoz hasonlítják a Kozármislenyt, azaz passzolós, játszós, rutinos és fiatal labdarúgók alkotta csapat lesz az ellenfelünk – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője. – Remélem, azok a hibák, amelyeket Iváncsán elkövettünk, még egyszer nem fordulnak elő, azaz a pontrúgásoknál jobban figyelünk.

A Mórahalom vasárnap 13.30-kor a Dabas vendége lesz, amelyben a korábbi homokháti kedvenc, Crkvenjakov is szerepet kaphat.



– Nem tartom lehetetlennek a pontszerzést, de ahhoz masszívnak kell maradnunk, ahogy az elmúlt négy mérkőzésen – nyilatkozta Magyar György, a Mórahalom játékos-edzője. – Életbe vágóan fontos lenne a hátralévő őszi meccseken még 5-6 pontot gyűjteni. Az említett négy bajnokin magunkra találtunk.