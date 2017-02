A Honvédot verték a szegedi női pólósok

Honvéd–Szeged Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem

11–13

(3–5, 4–5, 2–2, 2–1)

Női vízilabda OB I, középszakasz, 10. forduló. Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 200 néző. Vezette: Debreceni, Vogel.

Honvéd: Magyari (5 védés) – ÁRMAI 2, Muzsnay 1, ILLÉS 3, Szabó S., Bálint 2, O-Nagy 1. Csere: Török F., Peresztegi 1, Pálinkás, Szűcs P. 1. Vezetőedző: Rottler Antal.

Szeged Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: TÓTH E. (6 védés) – Miklós, Gémes, LENGYEL A. 3, Kádár 2, BUJKA 3, Pengő 1. Csere: Árkosy, Lengyel Dor., LENGYEL DOM. 3, Tóth P. 1. Vezetőedző: Molnár Péter.

Gól – emberelőnyből: 13/3, ill. 12/1.

Ötméteresből: 0, ill. 1/1.

Kipontozódott: Lengyel A.

Kiállítva, végleg cserével: Bujka, Pengő.

A tabella utolsó helyén álló, fiatal játékosokra építő Racionet megszorongatta a szegedi csapatot. Az első negyed közepéig mindig egyenlítettek a hazaiak (3–3), de innentől fokozatos távolodott a Szeged. Már 4–8-at is mutatott az eredményjelző, a félidőre azonban 7–10-es állással mehettek a csapatok. A meccs második fele sokkal kevesebb gólt hozott, mint az első, de összességében így sem forgott kockán a Csongrád megyei együttes sikere. A szegediektől végleg kiállították cserével Bujkát és Pengőt is, míg Lengyel Anett kipontozódott, azonban így is győzni tudtak Molnár Péter tanítványai.