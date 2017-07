A jövő heti Eb előtt következik a második válogató, ahol már a vb-ért eveznek a kajak-kenusok

A második elsőségért kajakoznak. A szegedi Nádas Bence (5-ös hajó, jobbról) Tótka Sándorral már egy vb-válogatót nyert. Fotó: Karnok Csaba

Meglepő, ám nem szokatlan a kajakosok, kenusok életében, hogy egy héttel az Európa-bajnokság előtt rendezik meg a második világbajnoki válogatót. Ez ebben az évben is így van, aminek inkább előnye van, mint hátránya: például eggyel kevesebbszer kell kisebb alapozást végezni.A Csongrád megyei sportolók közül többen is mindkét eseményre jegyzik magukat, így először a hétvégi, szolnoki második válogatóra, nézzük a biztos Európa-bajnoki részvétel tudatában a világbajnoki esélyeiket!Az algyőiek 20 éves, a riói olimpiát megjárt kiválósága a két egyest (K1 1000 és 500 méter) megnyerte az első válogatón, így ebben a két számban indulhat az Eb-n. Kopasz Bálint ezúttal is ebben a két számban törekszik az ismétlésre, amely világbajnoki indulást is érne neki.Ő is a fiatal, feltörekvő generáció tagja (21 éves), aki az U23-as Eb-t kihagyta azért, hogy honvédos társával, Balaska Márkkal a felnőtt Európa-bajnokságon vegyen részt K2 200 méteren. Hatalmas csata lehet köztük és a győri Horváth, Szomolányi egység között Szolnokon – utóbbi hajó szeretne visszavágni Birkáséknak a szegedi vereségért. Ha a szegedit is foglalkoztató hajó nyer, irány a vb! Ha nem, jöhet a szétlövés. Birkás egyesben is győzelemre hajt a sprinttávon.Egy-két éve már vártuk az ideihez hasonló kiugrást a DÉMÁSZ-Szeged 21 éves kajakosától, amely most végre eljött. Nádas Bence az újpesti Tótka Sándorral K2 500 méteren nyerte az első válogatót, ezenkívül pedig bekerültek a K4 500 méteres egységbe is. A szolnoki válogatón az 500 méteres párost kell ismét megnyerniük a vb-részvételhez, bár Nádas egyesben is próbálkozik.

Szolnoki program



A felnőttek mellett a parakenusok, az ifjúságiak és az U23-asok is a második válogatójukra készülnek a négynapos eseményen. Így a DÉMÁSZ-Szegedből a parakenusoknál Varga Katalin, Rescsik Csaba és Suba Róbert is érdekelt a vb-indulásban.

Az eseményen – amelyen 41 versenyzői klub indulnak – ma 9 órakor kezdődnek az előfutamok, amelyek a középfutamokkal együtt elviszik a napi programot. Pénteken 8.30-kor startol a program, ekkor 15.05-től már jönnek a döntők. Szombaton 9, vasárnap 8 órakor van az első rajt, és folyamatosan váltják egymást a selejtezőfutamok a finálékkal.

Új klub, új remények – Medveczky Erika (29) bemutatkozása remekül sikerült a DÉMÁSZ-Szegedben, hiszen minden éremből gyűjtött egyet a nemrég leigazolt versenyző a Maty-éri első válogatón. A K1 500 méteren elért harmadik, a K2 500 méteren begyűjtött második hely, majd a K2 1000 méteres győzelem után a jövő heti Eb-n K2 500 és K4 500 méteren érdekelt, miközben Szolnokon 500 méteren egyesben és párosban próbálkozik.Ne feledkezzünk meg a DÉMÁSZ-Szeged versenyzői közül Kárász Annáról (K1 500 m), akinek ugyan az első válogatója nem sikerült jól, de azóta eltelt három hét, így a műtött válla tovább vehette fel a terhelést. Ott van C1 1000 és 500 méteren a kenus Bodonyi András is, aki szintén képes a meglepetésre, valamint Horváth Alexandra (K1 500 m) és Kuli István (K1 500 m, K1 200 m) is.