A Kazincbarcika érkezik Szegedre

Fontos hangsúlyozni az előző mondat elejét, mert már létezik egy olyan sorsolás is, amely semmilyen szervezet olvasatában sem hivatalos, és nem az első számú hazai szervezet kétszer hatcsapatos csoportbeosztása alapján készült el, hanem azok csinálták, akiknek nem tetszik az új lebonyolítás. A lényeg azonban az, hogy a nemzetközi tekeszövetség vezetése a héten jelezte a magyar tagszervezetnek, semmi ellentmondást nem lát abban, ahogyan az megszervezte és rendezi a kétszer hatcsapatos csoport küzdelmeit – minden jogszabálykövető.

Ennek szellemében várja tehát a Szegedi TE a Kazincbarcikát, amely a saját közösségi oldalán is jelezte: elutazik a Tisza partjára. Azaz lesz mérkőzés, és a sportág jelenlegi helyzetében talán ez a legfontosabb a játékosok és a szurkolók szempontjából is.