A koncentráció lesz a kulcs: ma 13 órakor a férfi kézilabda magyar kupa elődöntőjében: MOL-PICK Szeged-Csurgói KK

Sorsoltak

A magyar férfi kézilabda-válogatott Oroszország, Szlovákia és Olaszország csapatával került azonos csoportba a 2020-as Eb selejtezőjének sorsolásán. A selejtezősorozat október 24-étől jövő júniusig tart. A tornát 2020. január 10. és 26. között Göteborgban, Malmőben, Stockholmban, Grazban, Bécsben és Trondheimben rendezik, így a három házigazda, Svédország, Ausztria és Norvégia, valamint a címvédő Spanyolország automatikusan tagja a mezőnynek, amely első alkalommal lesz 24 csapatos.

Lépésről lépésre. Ez Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata edzőjének filozófiája. Ma 13 órakor a debreceni magyar kupa négyes döntőjének elődöntőjében a szegedi együttes a Csurgói KK ellen mérkőzik a vasárnapi (17.45) fináléba jutásért.– Komolyan vesszük a meccset, ezt várja mindig el tőlünk a Mister, a mesterünk – kezdte a beszélgetést Thiagus Petrus, a MOL-PICK Szeged brazil válogatott játékosa. – Frissek vagyunk, csak erre a hétvégére készültünk, erre koncentráltunk. Éppen ez lesz a fontos, hogy végig, az elődöntőben és várhatóan a döntőben is figyeljünk, fegyelmezetten játsszunk. Ez dönthet a fináléban, mert a célunk az, hogy végre sikerüljön elkapni a Veszprémet. Először a mai feladatra, a Csurgó elleni meccsre figyelünk, utána elég foglalkozni a vasárnapi összecsapással.A címvédő Telekom Veszprém hét közben játszott egy bajnokit, simán verték (35–25) hazai környezetben a Budakalászt. Ezen a meccsen már játszott a szegedi nevelés, a bakonyiak csapatkapitánya, Nagy László is.– Mi is megvagyunk, teljes a keretünk, Matej Gaber is teljes intenzitással tréningezett. Nagy szükség lesz rá, ha tíz percet tud segíteni, akkor tízet segít, de vele jóval masszívabbak vagyunk. Idén Veszprémben megmutattuk, hogy képesek vagyunk legyőzni a nagy riválist. Biztos, hogy ők is nagy elszántsággal készülnek a korai BL-búcsú miatt, így nem mindennapi küzdelemre számítok. Sokat videóztunk, volt olyan, hogy másfél órát elemeztük a Veszprém játékát. Mindenre felkészültünk, és ha azt játsszuk, amit kér Pastor mester, akkor sikerülhet a hőn áhított győzelem. Jó érzés azt hallani, hogy micsoda tábor lesz majd mögöttünk. Így készülni, játszani nagyszerű érzés – zárta a beszélgetést Thiagus Petrus.A hétvégi magyar kupa négyes döntőjét az M4 Sport tévé élőben közvetíti. A delmagyar.hu mindkét napon a szegedi meccsekről szöveges online tudósítással jelentkezik.