A legvégén egyenlítettek, nyeretlenül zárták a középszakaszt: Szeged-Miskolc 12-12

ContiTech Szeged Diapolo–Miskolc 12–12 (1–2, 4–4, 5–3, 2–3)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Rubos, Bene.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner (7 védés) – Sánta 1, Pellei, Sedlmayer 2, Kiss Cs., Manhercz Á., Chilkó. Csere: VUKICSEVICS 5, Nagy M., MANHERCZ K. 4, Illés. Vezetőedző: Varga Péter.

Miskolc: Kósik (8 védés) – Hornyák, Vadovics, BOVEN 4, MILICSICS 5, Halek 1, Lukács D. Csere: Miklós, Misics, Lukács Á., Jakab 1, Nagy 1. Vezetőedző: Sike József.

Gól – emberelőnyből: 10/5, ill. 8/5.

Ötméteresből: 2/2, ill. –.

Kipontozódott: Manhercz Á., Manhercz K., ill. Halek, Boven.

Kiállítva – cserével végleg: Misics.



Sánta Dániel: – Jól felkészült Miskolccal találkoztunk, de meg akartuk mutatni, hogy tudunk győzni a felsőházban. Sajnos ez nem sikerült. Végig dolgozott az adrenalin mindkét csapatban, ez meg is látszott a kiállításokon. A BVSC-vel játszunk a rájátszás első körében, állunk elébe.



A Vasas–BVSC találkozó végeredménye: 9–9



4. negyed (2–3)



Halek gyorsan egyenlített, de ezt vehettük egy jókor jött intő jel volt, hogy ki kell használni a helyzeteket. Jött is egyből egy szegedi emberelőny, és egy szegedi gól is, Sedlmayer tüzelte fel ismét a hazaiakat.



Chilkó sajnos egy elhamarkodott lövéssel dobta el a lehetőséget, hogy a Szeged először vezessen két találattal, viszont a túloldalon Meixner nagyot védett, aztán a kapufa is kisegítette, de a kipattanót már gólra váltotta a Miskolc.



Misicset közben cserével végleg kiállították, ami miatt reklamáltak rendesen a miskolciak. Miközben aztán a Vasas egyenlített a BVSC ellen, 2 perccel a vége előtt Nagy révén vezetést szerzett a Miskoc. A túloldalon sajnos nem talált be Illés, aztán Manhercz Krisztián sem, akit ki is pontoztak a bírók, a vendégek ekkor már önkívületben voltak.



Három másodperccel a vége előtt Vukicsevics kiharcolt egy ötméterest, majd értékesítette is, így 12–12 lett a vége. Sajnos nyeretlenül zárta így a Szeged a középszakaszt,



3. negyed (5–3)



Manhercz Krisztián továbbra is remekel, ezúttal egy megúszás után nem értek hozzá a védők, így kényelmesen egyenlíthetett. Boven ugyan negyedszer is betalált, de szegedi részről szót kért magának az elemi erő: Vukicsevics közelről olyan erősen lőtt a kapuba, hogy a labda majdnem kiszakította a hálót.



Milicsics a másik miskolci, akit nem tud tartani a Szeged, de az ellenfél sem tud mit kezdeni Vukicseviccsel, aki negyedik gólját is megszerezte. Szebbnél szebbek a találatai. A gólszépségversenyre pedig Manhercz Krisztián is benevezett, szintén a negyedik bombájával.



Átvette tehát a vezetést a Szeged, de jött a negyedik olyan játékos a mezőnyben, aki a negyedik gólját szerzi: Milicsics. Pár szép szegedi blokkot is láthattunk ebben a negyedben, ezek után is járt a taps, aztán pedig a sajnálkozás, mert Sedlmayer életerős lökete után csak a kapufán csattant a labda.



Aztán a negyed végén jött a nagy játék, Manhercz Krisztián laza passza után a kiemelkedő Sánta Dániel óriási gólt lőtt, így 10–9-re vezetünk az utolsó negyed előtt.



2. negyed (4–4)



Valamit ki kell találni Boven ellen, ugyanis mesterhármasnál tart tíz perc után. Lapos és ravasz lövése után Meixner esélye sem volt, kellenek a blokkok.



Támadásban szerencsére láthattunk egy szintén pazar, rövid sarokba meglepő helyzetből és nagy erővel lőtt szépítő gólt Sedlmayertől, majd Manhercz Krisztián egy magabiztosan értékesített ötméteressel egyenlített.



Sajnos Milicsics gyorsan válaszolt, és még mindig nehézkesen, ötlet nélkül támad a Szeged. Ezzel szemben a Miskolc a második emberelőnyét is gólra váltja Milicsics révén, majd Jakab is távolról betalál, egy mesterlövész pontosságával lövi ki a jobb alsó sarkot. Emberelőnyben szegedi időkérés után Vukicsevics szépít. Sőt, dupláz, de hogyan?! A légiós center távolról, háttal a kapunak egy fantasztikus csavarral hozza fel a Szegedet 5–6-ra.



Közben a Vasas otthon 5–5-re áll a BVSC ellen, ha esetleg a hazaiak nyernének, a Szeged pedig kikapna, akkor Manherczék az utolsó helyre esnének vissza.



1. negyed (1–2)



Eddig nem látunk annyira jó meccset. Több mint 6 percet kellett várni az első találatra, és sajnos azt is Boven szerezte, így a Miskolc előnyhöz jutott. A Szeged több jó akciót is végigvitt, de minden lehetőség kimaradt, ami egy újabb Boven-találattal lett rosszabb hír.



A Szeged két kapufánál jár, ráadásul csend is van a sátor alatt, ugyanis a B közép most nem dobol, nem sípol. Furcsa is ez, nem szoktunk hozzá. Minderre gyógyír két hír: egyrészt Manhercz Krisztián sérülése már a múlté, játszik, másrészt pedig gólt is lőtt, így 1–2 a negyed vége.



Korábban:



Egerben folytatódott a negatív széria, sima vereséget szenvedett a ContiTech Szeged Diapolo (16–9) férfi alakulata, így a felsőházas rájátszásban nem sikerült még nyernie. Ez a rossz sorozat holnap 18 órakor megtörhet, hiszen az újszegedi sportuszodában a Miskolc ellen zárja a rájátszást a Varga-csapat. Basara sérült, az ujjsérülést szenvedett Manhercz Krisztián játékára viszont van esély.