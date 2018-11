A magyar labdarúgó-válogatott az Eb-selejtező mellett akár a Nemzetek Ligájából is kijuthat

Szalai jó formájára továbbra is szükség lesz. Jövő vasárnap kiderül, kik lesznek a magyar válogatott Eb-selejtezős ellenfelei. Fotó: MTI

A csoportunk végeredménye

1. Finnország 6 4 0 2 5 – 3 12

2. Magyarország 6 3 1 2 9 – 6 10

3. Görögország 6 3 0 3 4 – 5 9

4. Észtország 6 1 1 4 4 – 8 4

A Nemzetek Ligája csoportkörének végeredményei

A magyar labdarúgó-válogatott a C osztály harmadik legjobb csoportmásodikjaként fejezte be az első alkalommal kiírt Nemzetek Ligája csoportküzdelmeit, így 31. helyezettként a negyedik kalapból várhatja az Európa-bajnoki selejtezők jövő vasárnapi dublini sorsolását. Románia, Görögország, Albánia, Montenegró, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia és Grúzia nem kerülhet a magyarokkal egy csoportba.Alapesetben minden osztályban a csoportgyőztesek 2020 márciusában elődön- tő-döntő rendszerben mér- kőznek meg az Európa-bajnokság indulási jogáért. Valójában viszont azon csapatok szerepelnek majd a rájátszásokban, amelyek az adott osztályban a legelőkelőbb helyen zártak, de a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradnak a részvételt garantáló első és második helyekről.Mindez azt is jelenti, hogy ha Magyarország nem jut ki a selejtezőről az Európa-bajnokságra, akkor még mindig lehet esélye szerepelni a kontinensviadalon. Ehhez az kell, hogy a Nemzetek Ligája C osztályának csoportgyőztesei, vagyis Skócia, Finnország, Norvégia és Szerbia csapatai közül legalább hárman a hagyományos selejtezőn keresztül jussanak ki az Eb-re, így Bulgária és Izrael után Magyarország töltené fel a megmaradó helyet az Eb-re jutásért rendezett négyes döntőre.Az A osztály csoportgyőztesei, vagyis Anglia, Hollandia, Svájc és Portugália mérkőzhet a Nemzetek Ligája trófeájáért. A négyes döntőnek Portugália ad otthont: a Portóban és Guimaraesben sorra kerülő torna elődöntőit június 5-én és 6-án, a bronzmérkőzést és a döntőt pedig június 9-én vívják.A osztály: 1. csoport: 1. (és továbbjutott) Hollandia 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. (és kiesett) Németország 2; 2. csoport: 1. (és továbbjutott) Svájc 9 pont, 2. Belgium 9, 3. (és kiesett) Izland 0; 3. csoport: 1. (és továbbjutott) Portugália 8 pont, 2. Olaszország 5, 3. (és kiesett) Lengyelország 2; 4. csoport: 1. (és továbbjutott) Anglia7 pont, 2. Spanyolország 6, 3. (és kiesett) Horvátország 4.B osztály: 1. csoport: 1. (és feljutott) Ukrajna 9 pont, 2. Csehország 6, 3. (és kiesett) Szlovákia 3; 2. csoport: 1. (és feljutott) Svédország 7 pont, 2. Oroszország 7, 3. (és kiesett) Törökország 3; 3. csoport: 1. (és feljutott) Bosznia-Hercegovina 10 pont, 2. Ausztria 7, 3. (és kiesett) Észak-Írország 0; 4. csoport: 1. (és feljutott) Dánia 8 pont, 2. Wales 6, 3. (és kiesett) Írország 2.C osztály: 1. csoport: 1. (és feljutott) Skócia 9 pont, 2. Izrael 6, 3. Albánia 3; 2. csoport: 1. (és feljutott) Finnország12 pont, 2. Magyarország 10, 3. Görögország 9, 4. (és kiesett) Észtország 4; 3. csoport: 1. (és feljutott) Norvégia 13 pont, 2. Bulgária 11, 3. (és legrosszabb csoportharmadikként kiesett) Ciprus 5, 4. (és kiesett) Szlovénia 3;4. csoport: 1. (és feljutott) Szerbia 14 pont, 2. Románia 12, 3. Montenegró 7, 4. (és kiesett) Litvánia 0.D osztály: 1. csoport: 1. (és feljutott) Georgia (Grúzia) 16 pont, 2. Kazahsztán 6, 3. Lettország 4 (2–6), 4. Andorra 4 (2–9);2. csoport: 1. (és feljutott) Fehéroroszország 14 pont, 2. Luxemburg 10, 3. Moldova 9, 4. San Marino 0;3. csoport: 1. (és feljutott) Koszovó 14 pont, 2. Azerbajdzsán 9, 3. Feröer szigetek 5, 4. Málta 3;4. csoport: 1. (és feljutott) Macedónia 15 pont, 2. Örményország 10, 3. Gibraltár 6, 4. Liechtenstein 4.