A makói gyerekek Izlandnak és Argentínának is szurkoltak - Nem csak Messi a kedvenc

A Marosmenti UFC 2007-2008-as korosztálya: Balogi Máté, Kiss Kamilló, Tari Kristóf, Berczán Áron, Kovács Tamás, Kovács Levente, Korbák Zalán, Vollár Bálint, Gergely Kata, Varga Erik, Murvai Máté, Bárnai Dominik, Kiss Bence, Kincses Nándor, Tokai Noel, Tari Gergely, Szentesi Bence, edző: Török Renátó.



Két kisbusszal és autóval összesen 15 fiatal labdarúgó érkezett a világbajnoki szurkolói klubunkba a Marosmenti UFC-ből. A többség makói, ám vannak a keretben csanádpalotai, apátfalvi, kiszombori és maroslelei játékosok is.A 2007-2008-as korosztállyal, nagyjából harminc gyerekkel Török Renátó és Karsai Gábor foglalkozott az elmúlt időszakban. A csapat az interligában az előkelő ötödik helyet szerezte meg a Békéscsaba, Grosics Akadémia, Atlético Arad, Szeged 2011 kvartett mögött - ez bizony értékes eredmény volt.Az együttes heti háromszor edz, a makói körülmények egyébként kiválóak, hiszen a műfű mellett füvön is tudnak mozogni a srácok, illetve azok a lányok, akik csatlakoztak a fiúkhoz. A csapatnak nincs megállás, hiszen az argentin-izlandi meccs alatt is azt szervezte a tréner, hogy ki megy a megyei strandfutballtornára. Ezen kívül a gyerekekkel a megyei futsalbajnokságban is elindult Török Renátó, ahol a legjobb nyolc között végeztek.Érdekes egyébként, hogy a szombati meccs kapcsán nagyjából ugyanannyi volt az argentin, mint az izlandi szurkoló a fiatalok között. Amikor a dél-amerikai csapat szerzett vezetést, az egyik fele ütögette a szurkolói rudat, aztán az északi egyenlítésnél a másik rész robbant fel.- Három éve dolgozom Makón, Mártélyról érkeztem, testnevelő és utánpótlásedző vagyok a Marosmenti városban. Az első időszakban Mazula Zoltánnal a 2005-2006-osokat közösen edzettük, majd az elmúlt nyáron kaptam meg a 2007-eseket. Nagyon jó velük dolgozni, tetsnevelőként van rutinom, hogyan alakítható ki a jó kapcsolat velük. Az első évben minden meccsen tíz feletti gólokat kaptunk, ehhez képest most ötödikek lettünk az Interligában. Jó a közösség, több kitűnő és jó tanuló van a keretben. A következő idénytől emelkedik az edzésmennyiség, hogy fejlődjenek a gyerekek. Kijártunk az NB III-as csapat mérkőzéseire, illetve a MAK-pályán lesz az évzárónk a szülőkkel együtt. A városnak fontos a labdarúgás, támogatják, és rendkívül fontos volt, hogy benn maradjon a csapat a harmadik ligában.- Apátfalván kezdtem el a futballt: a nővérem már játszott, amikor az ő hatására lettem labdarúgó. Csatár vagyok, mindkét lábamat tudom használni, ha úgy jön a labda. Ami meccset meg lehet néznem, azt meg is nézem. A legjobb négy közé Portugáliát, Franciaországot, Argentínát és Brazíliát várom - utóbbi a kedvencem. Neymar és Robben játéka tetszik, utóbbit sajnálom, hogy a hollandokkal nem jutott ki a vb-re.