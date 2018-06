A makói gyerekek Izlandnak és Argentínának is szurkoltak - Nem csak Messi a kedvenc

A Marosmenti UFC 2007-2008-as korosztálya: Balogi Máté, Kiss Kamilló, Tari Kristóf, Berczán Áron, Kovács Tamás, Kovács Levente, Korbák Zalán, Vollár Bálint, Gergely Kata, Varga Erik, Murvai Máté, Bárnai Dominik, Kiss Bence, Kincses Nándor, Tokai Noel, Tari Gergely, Szentesi Bence, edző: Török Renátó.

Két kisbusszal és autóval összesen 15 fiatal labdarúgó érkezett a világbajnoki szurkolói klubunkba a Marosmenti UFC-ből. A többség makói, ám vannak a keretben csanádpalotai, apátfalvi, kiszombori és maroslelei játékosok is.A 2007-2008-as korosztállyal, nagyjából harminc gyerekkel Török Renátó és Karsai Gábor foglalkozott az elmúlt időszakban. A csapat az interligában az előkelő ötödik helyet szerezte meg a Békéscsaba, Grosics Akadémia, Atlético Arad, Szeged 2011 kvartett mögött - ez bizony értékes eredmény volt.Az együttes heti háromszor edz, a makói körülmények egyébként kiválóak, hiszen a műfű mellett füvön is tudnak mozogni a srácok, illetve azok a lányok, akik csatlakoztak a fiúkhoz. A csapatnak nincs megállás, hiszen az argentin-izlandi meccs alatt is azt szervezte a tréner, hogy ki megy a megyei strandfutballtornára. Ezen kívül a gyerekekkel a megyei futsalbajnokságban is elindult Török Renátó, ahol a legjobb nyolc között végeztek.Érdekes egyébként, hogy a szombati meccs kapcsán nagyjából ugyanannyi volt az argentin, mint az izlandi szurkoló a fiatalok között. Amikor a dél-amerikai csapat szerzett vezetést, az egyik fele ütögette a szurkolói rudat, aztán az északi egyenlítésnél a másik rész robbant fel.