A második félidőben őrölte fel a Loki a Szeged 2011-et

A Balmazújvárosi elleni hétközi sikert követően egy újabb élvonalbeli csapat, a Debrecen vendége volt a Szeged 2011-Grosics Akadémia, amelyben ezúttal egy új próbázó akadt: az őszt éppen a Balmaznál töltő, 21 éves Bódis István.



A Debrecen akarata érvényesült a találkozó első félidejében, de Molnár Péter résen volt Könyves Norbert lövésénél, majd a kapufa is kisegítette a Szeged-Grosics kapusát Varga Kevin lehetőségénl. A fordulást követően aztán Alekszandar Jovanovics indult meg, aki addig tolta a labdát, amíg lövőhelyzetbe került, és pontos lövése a jobb sarokban kötött ki. Nem sokkal később a Loki hódmezővásárhelyi játékosát, Sós Bencét buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Ferenczi értékesítette, majd pár perc elteltével a tizenegyest kiharcoló Sós egy szép, félfordulatból belőtt góllal maga is betalált. A sokat dolgozó Szeged 2011-Grosics Akadémia végül Zádori Krisztiánnak köszönhetően szépíteni tudott, aki kihasználta a Debrecen védelmi megingását, és mintegy negyed órával a meccs vége előtt kialakította a végeredményt.



A korábban próbázók közül várhatóan Fejős Áron és a szegedi Rózsahegyi Dominik is a klub játékosa lesz, de a Szeged-Grosics szeretné kialakítani keretét már jövő hét végére, mielőtt elutazik a törökországi edzőtáborba. Ezt megelőzően szerdán még a román másodosztályú UTA Arad otthonában játszik felkészülési mérkőzést Goran Kopunovics együttese.



Debrecen - Szeged 2011-Grosics Akadémia 3-1 (0-0)

Felkészülési mérkőzés, Debrecen-Pallag.

Szeged: Molnár P. – Áchim, Papp F., Farkas (Hegedűs 55.), Zabari (Balogh G. 55.) - Coroian, Bódis, Szabó P. (Kasuba 70.), Nicorec – Kertész (Pászka 55.), Zádori. Edző: Goran Kopunovics.

Gól: Jovanovics (52.), Ferenczi (11-esből, 64.), Sós (66.) ill. Zádori (73.)



Goran Kopunovics: - Ha pontosabban játszottunk volna, akkor még veszélyesebbek lehettünk volna. Sokat dolgoztunk az elmúlt két napban, nehezek voltak a lábak. Mi nem arra készülünk, hogy megverjük a Debrecent, hanem a bajnokságbeli jó kezdésre. Voltak jó és rossz dolgok, de én optimista ember vagyok. Számomra fontos, hogy a srácok jól dolgoznak, akarnak is, rendben van a hangulat. Erős meccsen, kemény ellenféllel szemben játszottunk két jó félidőt.