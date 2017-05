A Metalcom-Szentes Szegedről erősített

Sánta Miskolcra igazol



Sánta Dániel is eligazol a ContiTech Szeged Diapolótól, az OB I-ben ötödik, európai kupaindulást érő helyen végző Miskolchoz szerződik. Így már öt szegedi pólósról tudni, hogy elhagyja a klubot, és információink szerint lesznek még távozók, így komoly változások előtt áll a Tisza-parti klub.

Új fiúk. Nagy, Palotás, Pellei és Meixner is eligazolt. Fotó: Metalcom-Szentes

Az elmúlt szezonokban rendre igazolt egy-egy szentesi pólóst a ContiTech Szeged Diapolo, de ezúttal fordult a kocka: a Metalcom-Szentes bejelentette, hogy a tőlük korábban a Tisza-partra szerződő Pellei Frankot és Nagy Mártont is visszacsábították, ezenfelül a napfény városából Palotás Gergely és Meixner Marcell is a Kurca-partra teszi át székhelyét.Tavaly nyáron nyolc játékos távozása igen nehéz helyzetet teremtett Szentesen, amit a klub fiatal, saját nevelésű pólósok bevetésével kompenzált, ki is harcolta a bennmaradást. Mivel a klub 80 éves története során mindössze egy alkalommal esett ki a férfiélvonalból, és nem szeretne jövőre ilyen izgalmakat, már most lépett, és a négy érkező mellé megállapodást kötött Viktor Visnyakovval is a folytatásról, a másik két légiós (Reuten, Van Mil) viszont távozik.

– Nem a rivalizálásról szól, hogy Szegedről jön mind a négy igazolás – hangsúlyozta Pellei Csaba vezetőedző. – Szerettük volna két saját nevelésű játékosunkat viszontlátni a csapatban, kapusposztra mindenképp szereznünk kellett valakit, és persze összességében több gólt akarunk szerezni, ebben a három mezőnyjátékos segítségünkre lesz. Nagy fegyverténynek érezzük az erősítéseket, hiszen egyikőjük BL-induló magyar együttestől is kapott ajánlatot.A klub megemelte a költségvetését, amely a 12–13. helyre elég, ha az anyagi rangsort nézzük. Szerény célokkal vágnak neki az új szezonnak, de jövőre nem szeretnének a bennmaradásért izgulni.– Szegedet a szívembe zártam, eddigi talán legjobb időszakom volt, életre szóló barátságokat kötöttem. Hiányzik majd a klub mint család, de örülök, hogy új állomásomra több barátommal együtt igazolok, amit persze az összeszokottság miatt a meccseken is kamatoztatni tudunk – mondta érdeklődésünkre Meixner Marcell, aki szerint nagyszerű projekt részese lehet Szentesen, hiszen új kenyéradója izgalmas építkezésbe kezdett.Mindezt saját nevelésekre koncentrálva teszi, információink szerint tíz helyi pólós is lehet majd a felnőttkeretben, ami az OB I-ben egyedülálló, erre a klub is büszke.