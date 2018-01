A minimális célt teljesítették Csanádpalotán

Megnyerte a Csongrád megyei III. osztályú bajnokság Tisza-Maros csoportjának előző kiírását a Csanádpalota FC labdarúgó-csapata, így vívta ki a jogot, hogy a megyei II. osztályban kezdhesse meg az őszi idényt. Nem csupán ez volt azonban a változás a csapat életében, hiszen a bajnokcsapat edzője, Erdélyi Mátyás távozott a nyáron. Helyét Pálfi Zoltán vette át, akinek irányítása alatt két döntetlennel rajtolt a 2014-ig a megyei I. osztályban szereplő gárda. Az első győzelem a negyedik fordulóban született meg, ekkor a Tömörkényt verte a Palota, amely hazai pályán szerezte pontjai meghatározó részét - a gárda otthonától távol mindössze két döntetlent ért el hat vereség mellett. Az ősz vége pedig nem a legjobban sikerült a csapat számára, hiszen október 21. után nem tudott pontot szerezni az együttes, így többek között megszakadt a 24 meccsből álló hazai veretlenségi sorozat is, miután a Csengele november közepén három pontot szerzett Csanádpalotán.



- Az erőviszonyok tekintetében azt látni kell, hogy azok közé a csapatok közé tartozunk, akik a bennmaradásért kell, hogy küzdjenek. A mezőny alsó felével kell ádáz harcot vívnunk. Egyedül a nagymágocsi vereség fáj az őszből, ami alatt ha minimálisan is, de teljesítettük az elvárást, és nem kieső helyen töltjük a telet. - összegzett lapunknak Pálfi Zoltán, a Csanádpalota FC edzője.



A palotaiak már javában készülnek a tavaszi idényre, két gyakorló mérkőzésen is túl vannak, felkészülésüket pedig a nagypályás tréningek mellett a nemrég átadott műfüves kispálya is segíti. A keretből várhatóan nem lesz távozó, egy-két hiányposztra szeretnének erősíteni a tavaszi rajtig. - Voltak ugyan bravúros győzelmeink, de azt sajnálom, hogy a mögöttünk álló három csapattól, a St. Mihálytól, a Nagymágocstól és a Csanytelektől egyaránt kikaptunk. Csalóka a kép, mert ha 3-4 ponttal kevesebbünk lenne, akkor óriási bajban is lehetnénk, ha viszont ugyanennyivel többünk lenne, akkor egészen másképp festene a helyzetünk. - nyilatkozta Pálfi Zoltán.