A MOL-PICK Szeged a szünet után gyorsan lerendezte a két pont sorsát a Gyöngyös ellen

Értékes siker. Bombacék nagy küzdelemben nyertek, így már hat BL-sikernél tartanak a szezonban.

K&H férfi kézilabdaliga, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Fekete, Tóth D.Alilovic - P. Rodríguez 8, Maqueda 3, Bombac 1, Gaber 3, Bodó 2, Sigurmannsson 10/5.Nagy M. (kapus), Blazevic, Canellas 2, Bánhidi 3, Kaspárek 1, Zsitnyikov 3, Källman 1, Henigman, Tóth.Juan Carlos Pastor.Tóth M. - Urbán 2, Markez 4, Vilovszki 5, Gerdán, Duris 1, Varsandán 4.Buzogány (kapus), Herceg 1, Ubornyák 4, Gerdán, István 1, Gábori, Sipeki 1, M. Krivokapics 4/2, Németh T. 1, Gráf 1.Konkoly Csaba.5/5, ill 2/2.2, ill. 12 perc.VÉGEVilovszki lövi be a kipattanót, 38-29. Canellas játszik Tóth Józsefre, kiesik a fiatal beálló kezéből a labda. Rohan a Gyöngyös, Németh ziccerben, Nagy Martin hárít! Ez a vége!Sigurmannsson a szélről, 38-28.Ubornyákot állítják ki a játékvezetők.István kap szép labdát beállóban, 36-27. Pedro a szélről, 37-27. Gráf Martin jóformán a bokák között lő, bemegy, 37-28.Bánhidi marad üresen a falban, 36-26.Krivokapics megszórja a végén volt csapatát, 35-26.gyöngyösi hétméteres, Krivokapics, még mindig van önbizalma, elpörgeti Nagy mellett a levegőben, 35-25.Bánhidi kiharcolja,Sigurmannsson belövi a hetest, 35-24.Zsitnyikov passza után Maqueda kínai figurából talál be, 34-23. Krivokapics, 34-24.Sipekit blokkolja Maqueda, Pedro végigviszi, 33-22. Krivokapics hétméteresből, 33-23.Pedro elleste a beállók fortéját Bánhiditől és Gabertől, 32-22.Sigurmannson nagy labdát kap Bombacstól, belövi, 31-21. Bombac lenn marad, Németh nem foglalkozik vele, gól, 31-22.Bánhidi blokkolja Durist, marad a labda náluk, Ubornyák labdája viszont már utat talál a kapuba, 30-21.Bombac és Gaber összejátéka, utóbbi lövi a közt tizet jelentő gólt, 30-20. Időt kér a Gyöngyös harmadszor is.Duris sokkal fölé. Zsitnyikov beálló pozíciójából, 29-20.Pedro óriási szöből, 28-20.Vilovszki pattintja el a labdát Alilovic mellett, 26-20. Bánhidi harcol ki hétméterest, Gerdán kétperces kiállítást kap. Sigurmannsson, 27-20.Källman cunderezik nehéz helyzetből, 26-19.Sigurmannsson bepattintja a büntetőt, 25-19. Blazevicset állítják ki könyöklésért.Källman nem bír Vilovszkival, 24-19. Bombac fűzi be az oktatófilmet cselezésből, hétméteres a jutalma.Bombac zár Zsitnyikovnak, a blokkról megy be, 24-18. Időt kér a Gyöngyös.Hercg lő, Alilovic!Pedro ma magabiztosan értékesíti a helyzeteit, 22-18. Alilovic-parádé! zsitnyikov labdája rossz gabernek, Alilovic füleli lee az indítást. Pedrón nincs ember a szélen, 23-18.Alilovic most Krivokapics lövését fogja, rohanunk, Bombac labdája hosszú Kallmannak. Varsandán már negyedszer talál be, 21-18.Bombacsnál fújnak belemenést, rohan a Gyöngyös, Alilovic pedig óriásit véd. Bombac ismét megpróbálja, gól, 21-17. ráütöttek a kezére, de nincs baj szerencsére.Pedro, 20-17.szegedi blokk, de visszakerül a labda a Gyöngyöshöz, Duris lábához ér. Eladjuk a lerohanást, Varsandán-gól, 19-17.Blazevicsről válik le Vilovszki, Alilovic nagyot véd, majd Zsitnyikov nagy gólt lő, 19-16. Sipeki kap két percet.Duris védekezik belül Maquedával szemben, hetes. Sigurmannsson bepattintja, 18-16.a Gyöngyös kezdi a mérkőzést. Källman lett végül a 16. benevezett a Szegedben. Vilovszki szedi össze a labdát beállóba, 117-16.FÉLIDŐCanellas szerez labdát. Pedro a szélről, húsz másodperc van még hátra a szünetig, 17-15. Alilovic véd, Sigurmannsson a kezdőkörből lő kapura, de Sipeki blokkolja. FÉLIDŐIstván ziccerben beállóból, Alilovic lábbal! Canellas töri meg a szegedi gólcsendet, 16-15.Markez kisodródva lő, Alilovic hárít. Újabb elhibázott szegedi helyzet.Ubornyák nagyon érzi a kezek alatti lövéseket, ez a kedvenc lövése úgy látszik, 15-15.Markez lövése kifelé pattan a kapufáról, ahogyan Báhidié is. Sipeki veri meg lábbal Canellast, 15-14. Kaspárek mellé.Sigurmannsson végre jól lő, 14-13. Több hibás lövése is volt az izlandi szélsőnek az elmúlt percekben. Alilovic hárít, Kaspárek Tóth feje mellé vágja a labdát, 15-13. Időt kérnek a vendégek.Ubornyák most beállóból próbálkozik, bemegy, 13-13. Bánhidi szépen fordul le a védjéről, de véd Tóth, majd Vilovszkit Alilovic mattolja.Ubornyák megint megpróbálja, Alilovic ölébe belergad a labda. Rohanunk, Bánhidivel nem bírnak a védők, 13-12.Ubornyák talpról nagyon meglepi Alilovicsot, 11-12. Canellas egyenlít, 12-12.Markez mellé passzívnál, Sigurmannsson kihagyja a lerohanást.Gaber fordul be, 11-11.Urbán szalad be beállóba, Alilovic kirúgja a labdát. Sigurmannsson lövését Tóth is kirúgja. Varsandán a szélről, 10-11. Időt kér a Szeged. Zsitnyikov cselez, Vilovszki lerántja, két perc.Herceg közbelövése nem jön be, indulunk, elveszítjük. Megint a Gyöngyösnél a labda.Kaspárek kezéből csúszik ki a labda. Ismét a vezetésért támadnak a vendégek, de Herceg átlövését Alilovic kitenyereli. Sigurmannsson fölé.szabálytalan zárás, jöhet a Szeged, Gaber, beállóból, majd Ubornyák rendezetlen fal ellen, 10-10.Vilovszki meze három támadás ezeelőtt elszakadt, most már leküldik a játékvezetők szerelést cserélni. Gerdán jön a helyére.Herceg a kezek alatt, talpról, 8-9. Bánhidi beállóból, 9-9.mezhúzásért Durist állítják ki a játékvezetők. Elveszik a labdát a Szegedtől, nem tűnt jogosnak.Gabert rángatják, nem fújnak a sporik, Markez rohan a labdával, 8-8.Tóth védi Maqueda lövését. Urbán a szélről, Alilovic csípővel hárít.Bombac megszerzi, Sigurmannsson belövi a labdát lerohanás után, 8-6. Varsandánra nem marad ember a balszélen, nagy szög, 8-7.Duris talpról, lépés közben, 7-6.Markez átlövése Gaber blokkján lassul le, csemege Alilovicsnak. Maqueda, 7-5.Gerdán szabálytalan, két perc. Sigurmannsson-büntető, 6-5.Markez nagyon jól sáfárkodik a lehetőségeivel, szűk helyen tör be, bepattintja, 5-5Bodó középről a rövid alsóba, majd Vilovszki válaszol azonnal beállóból, 4-4. Potyognak a gólok, most Maqueda, 5-4. Gaber labdát szerez védekezésben, gyorsan eladja, rosszul indított a szlovén játékos.Markez a jobbszélről most, szépen tekerte el a labdát Alilovic mellet, 3-3.eladja a labdát a PICK, de jól rendeződik vissza, azonban Markez betörése sikeres jobbátlövőben, 2-2. Bodó-bomba, 3-2.rögtön aktív a másik szél is, Pedro, 2-0. Urbán szépít, 2-1.a Szeged kezdi a meccset, Sigurmannsson a szélről, 1-0.kezdődhet a mérkőzés!nagy tapsot kapott az egykori szegedi, Krivokapics Milorad.népes dán sereg is érkezett a meccsre. Egy dán kézilabda akadémia felkészülési mérkőzéseket játszik Szegeden egy tanulmányi úton, és a ennek apropóján megtekintik a mai összecsapást.a hétköznapi időpont ellenére meglehetősen sokan lesznek a sportcsarnokban.a gyöngyösieknél két egykori szegedi játék is keretben van. 2005 és 2010 között erősítette a PICK-et Krivokapics Milorad, aki magyar bajnok és kupagyőztes lett a Tisza-parti együttessel, valamint a szlovák származású kapus, Tóth Mihály.egyelőre 15 nevet írt be a Szeged a jegyzőkönvybe, a fennmaradó egy helyre Marin Sego, Balogh Zsolt, Jonas Källman és Mario Sostaric pályázik. Stefan Sunajko viszont biztosan nem lép pályára. A fiatal szabálynak eleget téve Nagy Martin és Tóth József ott van a meccseretben.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Az eredeti időpontnál tíz perccel később, 18.10-kor kezdődik a MOL-PICK Szeged-Gyöngyös mérkőzés, mert a vendégek autópályán történt baleset miatt késve érkeztek meg a városba.Nagy volt az öröm. Bömbölt a zene a szegedi öltözőben, pacsiztak a játékosok, egy-egy sörrel koccintottak, hiszen az idei szezonban immár hatodik győzelmüket aratták a VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A dán Skjern otthonában 29–26-ra nyert a magyar bajnok.– Minden idegenbeli meccs nehéz a BL-ben – nyilatkozta többször Juan Carlos Pastor vezetőedző. A vasárnapi különösen az volt, hiszen a gyors és fizikailag erős Skjern nagyon odatette magát végig a meccsen, még akkor sem adták fel, amikor a Szeged négy góllal meglépett.– Élvezik a kézilabdát, nincs rajtuk nyomás. Ha nyernek, örülnek, ha kikapnak, akkor azt mondják, megyünk tovább! – mondta a dán csapatról Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged legeredményesebb BL-gólvágója.Ismét igazi csapatként nyerte meg a meccset a magyar együttes. Mindig volt olyan játékos, aki hozzátett, amikor kellett, villant. Mirko Alilovic is megérkezett Szegedre. Eddig is tudtuk, hogy remek kapus, de Marin Sego remeklése miatt eddig komoly meccsen kevesebb szerep jutott neki. Most viszont megmutatta, hogy miért igazolták Szegedre. De kellettek az egyéni villanások is, így Balogh Zsolt okos, Zsitnyikov bombagólja is ebbe a kategóriába tartozik.Nagy volt a magyar tábor körében is az öröm. Jöttek a pacsik, jó látni, hogy egyre többen kedvelik a csapatot, amely tesz is arról, hogy szeressék. Az öltözőt a Japán labdarúgó-válogatotthoz hasonlóan kitakarítva hagyta el a csapat egy Tak! felirattal.Ma már bajnokit játszik a Szeged, azt a Gyöngyöst fogadja 18 órakor az újszegedi sportcsarnokban, amely 24–22-re legyőzte a Tatabányát. És ezzel nincs vége a hétnek, vasárnap kezdődik a második kör a BL-ben, érkezik a Skjern, újabb komoly erőpróba.