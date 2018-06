A Móravárosi Kinizsi volt a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klub vendége

Szomorú vagyok, mert a német válogatott volt a kedvencem – kezdte a delmagyar.hu Facebook-oldalán az élő interjút Gerebicz Attila, a Móravárosi Kinizsi edzője.A tréner az U13-as és U14-es csapattal érkezett hozzánk, a Délmagyarország–Hági szurkolói klubba. A tréner kiemelte, hogy remek ötletnek tartja lapunk szervezését, a gyerekek nagyon örültek annak, hogy eljöhetnek szurkolni. A Hági mindig jó házigazda, limonádéval és popcornnal látta vendégül a gyerekeket, a félidőben pedig jöhetett a játék, a dekázóverseny. A Móravárosi Kinizsi SK négy évvel ezelőtt kezdett el utánpótlásképzéssel foglalkozni.Az U7-es korosztálytól sikerült egészen az U19-esig a teljes utánpótlásrendszerüket önállóan, kilencven százalékban kezdő játékosokból felépíteni. A rövid időszak alatt több sikert is elkönyvelhettek különböző korosztályokban. – Elsőként említem az U7-es tornagyőzelmet, az U9-es megyei futsal bajnoki címet, a korábbi U15-ös korosztály – akik most már U19-esek – futsaldöntőjét, az országos diákolimpiai strandfocidöntőt, vagy az itt megjelent U14-es korosztály sikereit – számolt be az eredményekről Gerebicz Attila. – Ők az idei bajnokság utolsó mérkőzésén szenvedtek váratlan 1–0-s vereséget, amely a bajnoki cím és a dobogó elvesztésébe került, és csak a negyedik hely megszerzésére volt elég. Ami szép eredmény, ahhoz képest, hogy U11-es korosztályban kapcsolódtak a futballközegbe Krébesz Attila edző kezei alatt.Viszont az U14-es strandfocibajnokságban a csoportot megnyerve döntőbe jutottak. Minden korosztályunk a saját és nem bérelt Sándor Csikar Grundon edz, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy önerőből, munkából sikerült felépítenünk. Téli időszakban pedig a városrész iskoláinak tornatermében tréningezünk. A jövőben szeretnénk az amatőr, tömegsport jelleget tovább erősíteni, természetesen profi hozzáállással, mentalitással, valamint a grundunkat tovább fejleszteni, szépíteni.Az edző a szerbeknek szorított, a gyerekek nagy része természetesen a braziloknak. Jó kis estét töltöttünk Sándor Csikar egykori csapatának utánpótlás-játékosaival, akiknek természetesen Móraváros büszkesége az egyik példaképük.