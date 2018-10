A múltból nem lehet élni, a jelenben kell teljesíteni - Középpontban Jászapáti Petra gyorskorcsolyázó

A szegedi olimpikon remekül indította a szezont. Fotó: Gémesi Balázs

– Egy hónappal több pihenőt kaptunk, mint máskor, vagyis három hónapos szünet után kezdtük el a munkát. Jött egy olaszországi magaslati edzőtábor, majd Budapesten a megszokott módon készültünk. Az olimpia kapcsán volt egy fontos kérése a szakmai stábnak: felejtsük el, ami az olimpián történt! Nulláról kezdtünk mindent.– Persze, sőt, ez ad erőt a mindennapokban. Viszont azt hangsúlyozzák az edzőink, hogy a múltból nem lehet élni. A jelenben kell teljesíteni. Ezt először az országos bajnokságon tehettük meg, három első és egy második hellyel nekem szinte tökéletes hétvégém volt. Az eredmény helyett viszont számomra a versenyrutin visszaszerzése volt a legfontosabb. Jó volt újra érezni a versenyközeget, az éles helyzeteket. A stábnak pedig nagyon fontos visszajelzés volt az ob, hiszen fél év után versenyeztünk újra, és le tudták mérni a felkészülés első hatásait. Az összkép pozitív. Jó volt látni az új generációt, hiszen a juniorok közül többen is indulhattak a felnőttek között, és bár látszik, hogy férfivonalon nagyobb az utánpótlásbázis, a lányoknál is érezni lehetett, hogy vannak tehetségek. Főként az elhivatottságukon múlik, hogy milyen karriert futnak majd be.– Eredményekben még csak most kezd körvonalazódni, konkrétumokat inkább csak az első világkupa előtt tudnék mondani, akkor látom, hogy milyen formában lehetek a szezonra. Az viszont már most biztos, hogy ebben az idényben szeretnék felszabadultabban versenyezni, hiszen az előző szezon stresszes volt az olimpia miatt. Új taktikákat is akarok gyakorolni, ami részben megtörtént az ob-n is, hiszen a szokottnál erősebben próbáltam megindulni, a rajtnál és az utolsó körökben egyaránt, függetlenül attól, hogy addig milyen előnyre tettem szert.