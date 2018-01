A munka és a tanulás hátráltatta a Tömörkényt

Nehéz őszön van túl a Tömörkény KSE a Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban: a gárda az első négy mérkőzéséből mindössze egy pontot szerzett, ráadásul a november közepi, St. Mihály elleni idegenbeli találkozóig otthonától távol sem tudta gyarapítani pontjai számát. Hiába a holtversenyben a mezőny második legkevesebb kapott gólja, a Tömörkény hét vereséget is számlált az ősszel, ennek következtében pedig csak a tizedik helyen töltheti a téli szünetet. Az együttes hét zakójából hat is egygólos volt, csupán a Móraváros tudta két góllal legyőzni a Tömörkényt.



- A létszámhiány rányomta a bélyegét az őszünkre. A csapatban vannak katonák és rendőrök, akik a szolgálat miatt nem tudtak edzésre vagy meccsre járni, mellettük pedig az egyetemisták tanulmányaik miatt voltak kénytelenek hiányozni az edzésekről. Az ősz felétől már rendes kerettel dolgozhattunk, ennek volt köszönhető, hogy megindultunk. Összességében csalódás, de a körülményeket figyelembe véve reális a szereplésünk. Az élcsapatokkal is szoros meccset játszottunk, a Makó II. ellen ugyan 1-0-ra kikaptunk, de kihagytunk egy tizenegyest. Nyolc-tíz ponttal többünk lehetne - fogalmazott érdeklődésünkre Sallai Róbert, a Tömörkény edzője, aki hozzátette, volt hogy ő maga volt a csapat tizenegyedik játékosa, holott két éve nem futballozik már a megyei másodosztályban, de kénytelen volt beszállni. Többször ifjúsági labdarúgókkal, vagy a megyei IV. osztályban szereplő második alakulat kerettagjaival kellett feltölteniük a csapat keretét.



Ezen a téren azonban nem várható javulás tavasszal, hiszen hárman máris jelezték, hogy a munkahelyi kötelezettségek miatt nem tudnak edzésen, meccsen részt venni. A gondokat új igazolásokkal oldanák meg Tömörkényben, ám Sallai Róbertnek konkrétumokkal még nem korai lett volna szolgálnia. Ahogy arra a tréner is rámutatott, az igen sűrű megyei II. osztályban egy picivel jobb eredménnyel lényegesen másképp festene a helyzetük, és kiemelte, ha az utolsó két meccsen nem egy, hanem hat pontot szereznek, most ott lennének az élboly mögött. - Tavaly is ugyanez a koreográfia volt, akkor a végén nem tudtunk zárkózni. Idén ugyanaz zajlik, mint az előző szezonban, csak még nehezebb a helyzetünk. Ha ez a csapat tudna együtt készülni, akkor az első háromban lenne a helye. Ettől függetlenül szeretnénk a tavalyi hetedik helynél előrébb végezni. - fűzte hozzá Sallai Róbert.



A Tömörkény az előző négy évből háromszor is megnyerte a sportszerűségi versenyt. Mint erről a gárda edzője elmondta, mivel tanáremberként dolgozik, alapelve a tiszta, de küzdelmes játék, azonban idén már annyi lapot gyűjtöttek, mint amennyit a teljes előző kiírásban. - Nem súlyos azért a helyzet, és a játékosaink sem változtak. Kevesebbet edzünk, kevésbé toleráljuk most a hibákat. Tíz év alatt egyszer szólaltam fel a játékvezetői tevékenységgel szemben, ez most ősszel Csengelén történt, ahol egy szabályos gólt vettek el tőlünk, nem kaptunk meg egy tizenegyest, az ellenfél pedig egy lesgóllal nyert. Picit türelmetlenebbé vált a csapat. - tért ki a sportszerűség kérdésére Sallai Róbert. A Tömörkény a téli műfüves bajnokságban játszott meccsek mellett egy Baks elleni edzőmérkőzéssel készül a tavaszi idényre.