A nagy bejelentés: Bánhidi Bence 2022-ig aláírt MOL-PICK Szegedhez

– Először is szeretném megköszönni a szegedi klub töretlen bizalmát és kezdeményezését, aminek eredményeképpen ma örömmel jelentettük be a szerződésem 2022-ig történő meghosszabbítását. Nagyon örülök, izgatott és boldog vagyok a folytatást illetően, akárcsak a klubom. Talán sokan meglepődnek, hogy az eredetileg 2019-ig érvényes szerződésemet ennyivel a lejáratát megelőzően meghosszabbítom, illetve hogy ilyen korán döntést hozok karrierem folytatásáról. Úgy érzem viszont, hogy most a MOL-PICK Szeged az a klub, ahova tartozni akarok, ahol megkapom azt a munkát, tanítást, törődést és fejlődési lehetőségeket, amire szükségem van ahhoz, hogy elérjem a karrierem kezdetén felállított céljaimat akár klub-, akár válogatottszinten – fogalmazott Bánhidi Bence.

Ma délelőtt Budapesten, a Larus étterem és rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatót a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Ezen az eseményen Szögi Nándor operatív igazgató bejelentette, hogy 2022-ig meghosszabbította a szerződését a csapattal a magyar válogatott beálló, Bánhidi Bence. 2019-ig kötötte szerződés Bánhidit, a MOL-PICK Szeged magyar válogatott játékosát a kétszeres magyar bajnokhoz, most ezt hosszabbították meg.