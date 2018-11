A Napfényfürdő Aquapolisban regenerálódhatnak a Naturtex-játékosok

Sűrű a program, rengeteg magas színvonalú mérkőzés vár a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatára, éppen ezért meghatározó, hogy ismét együttműködési megállapodást írt alá a Napfényfürdő Aquapolisszal.



– Kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségeinkhez mérten hozzásegítsük a szegedi sportegyesületeket a sikereikhez. Komplexumunkban a helyi sportolók feltöltődését, regenerációját, pihenését tudjuk támogatni. A Napfényfürdő Aquapolis 2010-ben nyitotta meg kapuit, szinte a kezdetektől kiváló kapcsolatot ápolunk a Szedeákkal. Ezt folytatjuk a jövőben, a fürdő, a Megafitness és a szálloda jó kapcsolódási pont az egyesület és köztünk. Örülünk a lehetőségnek, hogy ismét minket választottak a szegedi kosárlabda nagyjai – mondta Szabó Mihály, a Napfényfürdő Aquapolis igazgatója.



A hosszú kapcsolatok kialakítása fontos a klub életében, ez pedig a Napfényfürdővel évek óta adott, ami stabilitást, kiszámíthatóságot jelent mindkét fél számára, ezt már Kardos Péter, a Naturtex elnöke tette hozzá.

– Köszönöm szépen Szabó Mihály igazgató úrnak – kezdte mondandóját Bonifert Domonkos, a kosárlabdázók ügyvezető igazgatója –, hogy gyakorlatilag első szóra meghosszabbítottuk a megállapodásunkat. Fontos számunkra, mert sokszor meggyorsítja a mérkőzések után a játékosaink regenerációját. A kollektív pihenés ebben a nagyszerű komplexumban kiváló csapatépítés is, valamint gyorsabban gyógyulnak a sérültek – jegyezte meg Bonifert, aki a tegnapi, Pécs ellen hajrában elvesztett mérkőzésről (85–76) szintén szót ejtett.



– Dicséretes, hogy a listavezető ellen végig pariban voltunk, többször lehetőségünk adódott, hogy átvegyük a vezetést, de mindig jöttek egyéni hibák, valamint Juhos Levente hiánya is megnehezítette a helyzetünket – értékelt.



A Naturtex-SZTE-Szedeák válogatott kosárlabdázója, Juhos Levente távolmaradását Kiss Zsolt másodedző is kiemelte, aki bízik abban, hogy hamarosan véget ér a csapat pechsorozata.



– Rossz humorral élve az előző idényben már hozzászokhattunk, hogy rengeteg a problémánk, de remélem, most már hamarosan véget ér ez a szériánk. Nyerhettünk volna a Paks ellen, és Pécsett is picit hiányzott, hogy átlendüljünk. Két meccsünk lesz a válogatottszünetig, majd fogadjuk a Jászberényt, és megyünk a TF-hez. Ezek kiemelten fontos találkozók lesznek, remélem, ekkor már teljes kerettel tudunk majd felállni – tekintett pozitívan a jövőbe Kiss Zsolt másodedző.



A sajtótájékoztatón a szakmai stáb mellett Wirth Ádám, a csapat saját nevelésű játékosa is megjelent, aki mosolyogva mesélte, hogy a fürdős regenerációra mindig örömmel jön a csapat, a legtöbb időt pedig a két légiós, Marko Boltics és Nenad Sulovics bírja a szaunában.



– Néha hangosabbak is vagyunk a kelleténél, mert itt van idő arra, hogy viccelődjünk, ugrassuk egymást. Ami a csapat hangulatát illeti most, az nem rossz, de a sérülések és a vereségek miatt van egy kis feszültség bennünk. Nem vagyunk elkeseredve, de nem jó, amikor mindig a hajrában szenvedünk vereséget. Pozitívan állunk a jövőhöz, a klub Napfényfürdő Aquapolisszal kötött megállapodása is segíti majd, hogy minél jobb eredményeket érjünk el – zárta a sajtótájékoztatót Wirth Ádám.