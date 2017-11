A négyes döntő a tét: a Szeged és a Szentes is kupaderbiket vív hétvégén

Kell a szurkolás! Újra a BVSC lesz a Szeged ellenfele. Fotó: Kuklis István

Ma 16 órakor játszanak otthon a szentesiek, a városi sportuszodában a Ferencváros lesz az ellenfél, míg a visszavágó vasárnap 14 órakor kezdődik a Népligetben. A bajnokságban még nem kerültek össze a felek, de felkészülési találkozón igen, és meglepetésre a Kurca-partiak nyertek a frissen alakult, de válogatottakkal felálló zöld-fehérekkel szemben. Az ellenfélnél ott lesz két exszentesi is, Kövér-Kis Réka és Bujka Barbara, ismerősként köszöntheti őket a közönség, amely remélhetőleg szép számú és hangos lesz, hiszen az odavágón szoros eredmény kell, hogy esély maradjon a négyes döntőbe jutásra.

A szegediek nemcsak játszottak már ellenfelükkel, de friss és jó emlékeket őriznek az egyébként jóval esélyesebb BVSC-ről. Az előző idény bajnoki ezüstérmese ellen a Tisza- partiak nagyon szoros és kiváló bajnokit vívtak a SZUE-ban, a negyeddöntő visszavágóján pedig ismét lesz erre lehetőség, vasárnap 17.30-tól (a zuglói odavágót ma 19 órakor rendezik). Egy meccsen is nehéz bravúrt elérni egy ilyen jó csapat ellen, két összesített találkozón pedig pláne, de Lengyel Dominikáéknak nincs vesztenivalójuk, meg kell próbálniuk helytállni. Az előző szezonban is láttuk, hogy ha felszívják magukat a lányok, bármelyik favorit dolgát meg tudják nehezíteni – sőt, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a BVSC-t le is tudták győzni (8–7).A magyar kupa másik két negyeddöntőjében Eger–UVSE és Honvéd–Dunaújváros párharcokat rendeznek.