A női pólóválogatott nyilvánossá tette motivációs leveleit

Összetartanak. Ezt is megfogadták a női vízilabda-válogatottnál. Fotó: MTI

– Mindig segítem a társaimat tettekkel és szavakkal, a fáradt, nehéz pillanatokban főleg!– Iszom az edzőim szavát!– Tudatosan készülök az edzésekre!– Élvezem a vb-t!– Bátor és magabiztos leszek!– MINDENT megteszek annak érdekében, hogy világbajnokok legyünk!Ilyen fogadalmakat tettek a női vízilabda-válogatott tagjai. Ebben még sok újdonság nincs, de az ígéretek módja szokatlan: egyrészt a csapattagoknak le kellett írniuk, hogy miként dolgoznak majd a budapesti világbajnokságon álmaik megvalósításáért, majd mind a 13 kézzel írt fogadalmat közzétették.A napokban Egerben az olimpiai és világbajnok amerikaiakkal készülő csapattól a levelek megírását dr. Csernus Imre, a csapat pszichológusa kérte, és a csapattársaknak ezeket fel is kellett olvasniuk a többiek előtt.

– Nem csinálunk titkot ezekből a fogadalmakból, fontos, hogy a közvélemény is megtudja őket, a szavahihetőség, a hitelesség kiindulópontja ugyanis az, hogy ezeket betartom – nyilatkozta a waterpolo.hu oldalon dr. Csernus Imre. – Nem akartam, hogy menet közben belebonyolódjunk bármibe, ami elvonja a figyelmet, hogy esetleg egymásra mutogassunk. Fontos, hogy összezárjon a csapat, amit úgy lehet a legjobban elérni, hogy a többiek előtt megfogalmazódnak ezek a gondolatok. Természetesen megkérdeztem őket, hogy kommunikálhatjuk-e kifelé – nem volt ellenvetésük. Ők tizenhárman rengeteg fiatal lánynak a példaképei, előttük is igazolhatják, igazolják majd ennek a miértjét, ugyanis a legfontosabb a szavahihetőség. Márpedig ezek a lányok mindent elkövetnek, hogy a fogadalmaikat a legnehezebb helyzetekben is betartsák.Szokatlan és persze nagyon szimpatikus húzás volt ez, a Facebookon sokan osztják meg a levelek fotóját, hogy „tessék, így is lehet".A hölgyek kezdik meg a szereplést a világbajnokság vízilabdatornáján, Bíró Attila együttese július 16-án Japánnal, 18-án Franciaországgal, 20-án pedig Hollandiával találkozik a C csoport küzdelmeiben. A kvartett első helyezettje rögtön a negyeddöntőbe jut, a második és harmadik helyezett pedig a nyolcaddöntős szereplést vívja ki.