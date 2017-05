A parasportolók versenye nyitotta a világkupát - 66 nemzet közel 1000 sportolója a Maty-éren

Minden idők legnagyobb kajakos, kenus világkupájának ad otthont a szegedi Maty-ér. A világkupára – amely a háromállomásos sorozat középső viadala, megelőzte a portugáliai, követi a szerbiai verseny – 66 nemzet közel 1000 sportolója regisztrált. A hagyományos rivális kajak-kenu országok (Németország, Oroszország, Ausztrália, Portugália vagy Spanyolország) mellett olyan államok versenyzői is vízre szállnak, mint Uruguay, Mozambik, Namíbia vagy Irán.Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta távolléte ellenére több olyan versenyző is rajthoz áll majd az egyes versenyszámokban, akik a tavalyi olimpián aranyérmet szereztek egyéniben. Ilyen például a spanyol Marcus Walz (K1 1000 méter), a brit Liam Heath (K1 200 méter) vagy a német Sebastian Brendel (C1 1000 méter), de ne feledkezzünk el Fazekas-Zur Krisztináról sem, aki a K4 500 méteres egység tagja volt tavaly Brazíliában.A magyar válogatott csütörtökön hivatalosan is bemutatkozott a sajtó képviselőinek. Az 51 fős keretben találhatunk rutinos és rendkívül fiatal versenyzőt is: előbbihez tartozik a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán (39), utóbbi kategóriához pedig a DÉMÁSZ-Szeged kenusa, Kása Ferenc és Kása Péter tanítványa, Molnár Csenge, aki mindössze 15 évesen kapja meg a lehetőséget a bizonyításra. Az 51 versenyzőből 12 parasportoló, akik között ott van a DÉMÁSZ- Szeged riói ezüstérmese, Suba Róbert is.A világkupa szombati és vasárnapi döntőit az M4 Sport csatorna élőben közvetíti.