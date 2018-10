A PSG ellen készül a MOL-PICK Szeged

Kedden már minden játékos megérkezett a különböző válogatottból, így teljes a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának a kerete. Szerdától gőzerővel készül a magyar bajnok a vasárnapi BL-rangadóra, a PSG elleni összecsapásra. Szerencsére mindenki egészséges, szerdán délelőtt már teljes kerettel edz Juan Carlos Pastor vezetőedző.Olvasóinknak jó hír, hogy mi is elkísérjük a csapatot, szombattól Útinapló formájában számolunk be a francia túráról, vasárnap pedig szöveges online tudósítással jelentkezünk.A csapat szombat délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edz, utána kel útra, este érkezik meg a francia fővárosba. A meccsen 75 szurkoló buzdítja majd a csapatot, így a kék hívek hangja biztos, hogy hallatszik majd.A MOL-PICK Szeged honlapja "Teljes gőzzel előre!" címmel számolt be a keddi tréningről.