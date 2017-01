A Real Madrid idén már tarolhat

48 csapatos vb



A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) úgy döntött, hogy a világbajnokság mezőnyét 32 csapatról 48-ra növeli, a változtatás a 2026-os vb-n debütál. A lebonyolítási rend a következő lesz: 16, háromcsapatos csoportot hoznak létre, amelyekből az első két helyezett jut tovább – ez a 32 válogatott az egyenes kieséses szakaszban folytatja. Az eddigi 64 mérkő- zésről 80-ra nő a meccsek száma, de a végső győztes ugyanúgy hét mérkőzést játszik, ahogyan eddig is. A viadalt 32 nap alatt bonyolítják le.

A La Liga állása



1. Real Madrid 16 12 4 0 45 – 14 40

2. Sevilla 17 11 3 3 36 – 21 36

3. Barcelona 17 10 5 2 42 – 17 35

4. A. Madrid 17 9 4 4 31 – 14 31

5. Villarreal 17 8 6 3 26 – 12 30

6. Real Sociedad 17 9 2 6 28 – 25 29

7. A. Bilbao 17 8 3 6 22 – 19 27

8. Las Palmas 17 6 6 5 27 – 24 24

9. Celta Vigo 17 7 3 7 28 – 32 24

10. Eibar 17 6 5 6 22 – 22 23

11. Espanyol 17 5 8 4 21 – 23 23

12. Alaves 17 5 7 5 15 – 17 22

13. Malaga 17 5 6 6 26 – 29 21

14. Betis 17 6 3 8 20 – 29 21

15. Deportivo 17 4 5 8 23 – 28 17

16. Leganes 17 4 4 9 13 – 29 16

17. Valencia 16 3 4 9 24 – 32 13

18. S. Gijon 17 3 3 11 17 – 34 12

19. Granada 17 1 6 10 14 – 38 9

20. Osasuna 17 1 5 11 16 – 37 8

A FIFA Év csapatában tarolt a La Liga, öt Real- (C. Ronaldo, S. Ramos, Modric, Marcelo, Kroos) és négy Barça-játékos (Messi, Pique, L. Suárez, Iniesta) került az év legjobb tizenegy futballistája közé. A spanyol élvonal nem először dominál, de felmerül a kérdés: tényleg ez a világ legjobb bajnoksága? A nemmel válaszolók szerint az a baj, hogy itt csak három együttes emelkedik ki, míg a Premier League-ben hat ilyen alakulat van. Nos, ezúttal Spanyolországban majdnem hasonló a helyzet: itt a legjobb öt klub van tíz ponton belül.Persze hozzá kell tenni, a Real Madrid egy meccsel kevesebbet játszott, és azt is, hogy a bajnoki címért folyó versenyfutás talán idén hozza majd a legkevesebb izgalmat. A blancók ugyanis veretlenek a bajnokságban, és minden versenysorozatot figyelembe véve 39 mérkőzés óta nem találtak legyőzőre, a top 5 bajnokságban ennél többre 3 csapat volt képes korábban: a Juventus (43), az AC Milan (42), és a Nottingham Forest (40). Hihetetlen, amit Zinédine Zidane művel, már több trófeája van edzőként, mint veresége. A csapata is elképesztő, Casemiro például már a 21. játékos a szezonban, aki gólt szerzett a madridiaknál. A kapitány, Sergio Ramos már többször utolsó percekben szerzett góllal mentette meg csapatát, az El Clásico végén is ő egyenlített. A Real egyébként korábban 5 alkalommal is képes volt az első 16 bajnokit veretlenül letudni, később mindegyik szezont bajnoki címmel zárta…A Sevilla második, pedig a Bale, Benzema és Cristiano Ronaldo nélkül felálló Real 3–0-ra ütötte ki, igaz, a kupában. Ettől eltekintve viszont nagyon stabil csapatról van szó, az Arsenallal és Manchester Cityvel is szóba hozott, a francia válogatott ajtaján dörömbölő Steven N’Zonzi irányításával és megannyi jó egyéni teljesítménnyel.A harmadik Barcelona nem az igazi, annak ellenére sem, hogy a WhoScored statisztikái szerint Messi és Neymar a két legjobb játékos a szezonban. Az egyéni díjakat besöprő Cristiano Ronaldo viszont megelőzte az elmúlt nyolc szezonban 270 gólos Messit, ugyanis a portugál klasszis a 2009–2010-es idény óta a 271. találatát szerezte a spanyol élvonalban.Ha a Barcelona nem az igazi, akkor az Atlético Madridra mit mondjunk? Diego Simeone legrosszabb szezonkezdetét láthatjuk, a Villarreal is megelőzi Griezmannékat. Ha már a francia csatár szóba került: sokan őt tartják a vártnál gyengébb szereplés kulcsfigurájának, hiszen az előző fordulóban 843 perc után volt ismét eredményes a La Ligában, a matracosok pedig október közepe óta először nyertek meg egymást követő két bajnokit. Ezzel épphogy megelőzték a szintén említésre érdemes Real Sociedadot, amellyel kiegészülve már a La Ligának is lehetne egy nagy hatosa, de itt más a helyzet, mint a Premier League- ben. Angliában elhúzott a hatos fogat, a spanyol élvonalban viszont a sztárcsapatokhoz közelebb áll a középmezőny, ami láthatóan nagyon sűrű is.