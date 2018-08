A semmiből jött a SZEOL kapusának betegsége

–Hétfőtől kezdtem el edzeni, most még az utolsó vizsgálatok eredményeit várom. Ezt követően is gyógyszereket kell még szednem, de le kell kopogjam, most minden rendben – fogalmazott érdeklődésünkre Prokop Rostislav. A SZEOL SC kapusa tavaly 21 bajnokin állhatott a kapuban, idén viszont még egyszer sem kezdődött vele az összeállítás. A dunaszerdahelyi illetőségű kapus a nyári szabadság utolsó napjait élvezte otthonában, amikor elkezdődött a kálváriája.



– Megcsípett valami, ami bevitte ezt a baktériumot a szervezetembe, aminek hatására összesen nyolc zsírcsomó keletkezett a hónaljamnál, ezeket ki kellett vágni. Eleinte még nem tudtuk, pontosan mi bajom van, egy hétig otthon kezeltek, majd visszajöttem Szegedre, ahol bekapcsolódtam az edzésekbe is, de újra kijöttek rajtam. Mostanra három antibiotikum-kúrán vagyok túl. Az orvosok azt mondták, ez a baktérium mindenki bőrén rajta van, csak eltérő mennyiségben. Azt mondták, hasonló a rákhoz. Persze, nem olyan súlyos, de ugyanúgy ott van mindenki szervezetében. Ha nem kezelik, akkor rámehet a szívre, a tüdőre vagy a légutakra, szerencsére én a korai stádiumban voltam, így kezelhető volt a betegségem – részletezte a 22 éves kapus.



A csomók miatt csak derékszögig tudta felemelni a kezét, ráadásul nagyon érzékeny is volt a hónalja: ha egy póló hozzáért, már attól fájdalmai voltak. – Ezek a csomók a bőr alatt növekednek, és begyulladhatnak, ezért a legegyszerűbb megoldás, ha kivágják. Fél órán belül már a megkönnyebbültséget éreztem, miután kivágtak egyet – tette hozzá. Prokop először nem tudta, mit várjon, nehéz volt feldolgoznia, hogy újra és újra kinőttek a csomók.



– Nem tudtam, mennyi fog még kijönni, fejben volt nehéz ez az időszak. Egy hétig gyakorlatilag karanténban éltem otthon a szüleimnél, mindent fertőtleníteni kellett körülöttem, nagyon figyelni kellett a higiéniára – részletezte.



A SZEOL jól rajtolt: négy meccs után veretlenül áll, és tíz megszerzett pontjával vezeti a tabellát. – Minden meccsünket láttam, kettőt a kispadról, kettőt a lelátóról. Négy meccsen csak egy gólt kaptunk, hasonlóan jól kezdtünk tavaly is, remélem így folytatják a srácok. Nem lehet belekötni Leindler Domi teljesítményébe, én is próbálom segíteni őt – tért ki kollégája produktumára.