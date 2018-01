A sérülések határozhatják meg az Ásotthalom tavaszát

Mindössze a jobb gólkülönbsége miatt előzte meg a Csongrád a tabella élén az Ásotthalmi TE-t a megyei I. osztály őszi idényében: a homokháti együttes bár a nyáron alaposan átalakult, mégis bajnokesélyesként várhatja a tavaszi folytatást. Baji Renátóék csupán a nyitófordulóban szenvedtek vereséget, ám az Algyő ellen elveszített 4-1-s vereséget követő 13 mérkőzésük közül kilencet is megnyertek, az eredményes bajnoki ősz mellett pedig akárcsak tavaly, idén is kiléphetett a Magyar Kupa országos főtáblájára a gárda. Kószó László rendre szűk kerettel dolgozhatott a szezon első felében, így az első számú feladat az lehet a télen, hogy bővítsék a csapat keretét.- Két-három ember mindenképpen igazolni szeretnénk a télen, de ilyenkor borzasztó nehéz minőségi futballistát szerződtetni. Négy tartós sérültünk volt az ősszel, míg a riválisoknak igen komoly keretük van, addig nálunk többször előfordult, hogy Baji Renátónak csatárként kellett a kapuba állnia. E mellett infrastruktúrában sem tudjuk felvenni a versenyt a vetélytársakkal, nekünk nincs műfüves pályánk, így ha kemény lesz a tél, akkor Mórahalomra kell átjárnunk edzeni. Mindezzel együtt is azt mondom, senki sem gondolta volna a nyár után, amikor szinte a teljes keret kicserélődött, hogy így fogunk szerepelni az ősszel, miközben több ifjúsági labdarúgót is bevetettünk a felnőttek között. - összegzett Kószó László, aki hozzátette, a tavaszi idényüket is meghatározhatja, milyen arányban sújtják a csapatot a sérülések.Az Ásotthalom január 16-án kezdi meg a felkészülést, első edzőmérkőzését pedig január 27-én 11 órától a Hódmezővásárhelyi FC ellen vívja, de találkozik az FK 1899 Szegeddel, a Kiskunhalassal és egy Bács megyei II. osztályban szereplő gárdával is a bajnoki rajtig.