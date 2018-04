A Szatymazi SE első felnőtt aranyérmét Nagy Kitti szerezte - Már pontosan tudja, mit akar

A klubelnökkel. Nagy Kitti és Szabó Csaba az aranyéremmel. Fotó: szse

A Kecskeméten rendezett cselgáncs országos bajnokságon a Szatymazi SE versenyzője, Nagy Kitti megnyerte a +78 kilogrammos súlycsoportot, ezzel klubtörténeti sikert ért el.– Ez már a harmadik felnőtt bajnoki címem volt, ebből az első kettőt szegedi színekben szereztem. Miután sikerült megnyernem a kecskeméti ob-t, akkor tudtam meg, hogy a szatymazi klubnak ez még csak az első felnőtt bajnoki címe. Megtiszteltetés, hogy éppen az én nevemhez fűződik – mondta Nagy Kitti.A Szatymaz dzsúdósa három meccset nyert meg: ipponnal győzte le Buczó Emesét (Dozsó SE) és Fábián Mihálynét (Pápa), a fináléban pedig wazaarival Szigetvári Mercédeszt (Baja).– A legnehezebb természetesen a döntő volt, azt előre is tudtam, hogy egyformán esélyesek vagyunk. A legutóbbi időben inkább ő nyert, most azonban sikerült nekem győznöm. Visszakontráztam, egy támadását kivédekeztem, és ebből sikerült a győztes dobást véghezvinnem. Egyre jobban bírom a mentális terhet, de ehhez kell a sok edzés. Kihagytam egy fél évet egyrészt sérülés, másrészt a mentális fejlődés szempontjából. Nagyon jót tett, hiszen már százszázalékosan biztos vagyok abban, mit szeretnék...Ez egyelőre maradjon titok, most csak mindig a következő edzés, a következő verseny számít – nyilatkozta Nagy.A dzsúdós ezúttal egy nemzetközi versenyre készül.– Májusban Bosznia-Hercegovinában, Szarajevóban lesz egy felnőtt Európa-kupa, egyelőre csak ez számít. Jó erős felmérő lehet a leendő feladatok előtt. Nagyon jól érzem magam Szatymazon, remek csapatban dolgozhatok, az edzőm, Szabó Csaba remekül felkészít, emellett motivációban is kiváló – tette hozzá Nagy, akinek a felkészülésében a szatymazi önkormányzat és Barna Károly polgármester is sokat segített.