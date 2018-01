A Szedeák véget vetne a rangadókkal kapcsolatos rossz sorozatának

Megállíthatatlanul. Ilyen lendülettel kell játszani. Fotó: Kuklis István

Több, egymásra igencsak hasonlító meccset vívott mostanában a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Marko Bolticsék az elmúlt két NB I/A csoportos mérkőzésüket egyaránt rosszul kezdték, igaz, ebből a Debrecennel vívott találkozót megnyerték. Zalában hiába kapaszkodott vissza az együttes a korán összeszedett, 16 pontos hátrányból, mégis kikapott – és hiába volt hasonló a képlet a Falco vagy a Körmend ellen, ezekből a meccsekből egyet sem tudott megnyerni a Szedeák.Pedig a tabella is mutatja, mennyit számíthat egyetlen győzelem: jelenleg három csapat áll 6–9-es mutatóval, a múlt héten a szegedieket csak egy sikerrel megelőző ZTE pedig ha nyerni tudna Pakson, már az első négy sem lenne elérhetetlen távolságra.Na de vissza a Szedeákhoz: szombaton 18 órától ismét egy olyan derbi jön, ami kihatással lehet a közeljövőre is, ezt igyekezett aláhúzni Andjelko Mandics is.

– Sok szempontból fontos lesz a Pécs elleni meccs, a folytatás is könnyebb lehet számunkra, ha nyerünk. A ZTE és a DEAC ellen is rosszul kezdtünk, ezt nem tudom hova tenni, ráadásul sok energiát is elvett tőlünk az, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Jó hangulatban dolgozunk, hogy a Debrecen elleni meccshez képest is jobban játsszunk, és különösen figyelnünk kell Durhamre és Budimirre, de a Pécs csapatként veszélyes igazán – fogalmazott a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője.A klub új légiósa, Alekszandar Petrovics ugyan biztatóan mozgott a Szabadka elleni edzőmérkőzésen, ám a Zalaegerszeg otthonában nem tudott sokat segíteni csapatán. Tizenöt perc során mindössze kétszer dobott kosárra, de a gyűrűbe nem talált be, emellett volt két eladott labdája is.– Védekezésben hasznos munkát mutatott, de nem szabad óriási dolgokat várni attól, aki alig egy hetet dolgozott a csapattal. Biztos vagyok benne, hogy tud nekünk segíteni, és jobb teljesítményt hoz majd, erre szükségünk is lesz a Pécs ellen – véli a tréner.A PVSK sem érkezik kirobbanó formában az újszegedi sportcsarnokba, hiszen a Naturtexhez hasonlóan az utóbbi öt meccséből csak egyet nyertek meg a baranyaiak. A Szedeákban továbbra sem lehet ott az egyaránt sérült Andrija Csirics és Juhos Levente, a többiek azonban egészségesek. A szombaton 18 órakor kezdődő Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs mérkőzésről a delmagyar.hu élő tudósítással jelentkezik.