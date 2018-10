A Szedeáknál tökéletes helyre került Darrell Davis

Darrell Davis



Teljes név: Darrell Lloyd Davis Jr.

Születési idő: 1996. május 9.

Állampolgárság: amerikai

Poszt: hátvéd

Mezszám: 5

Karriercsúcs: 28 pont

Átlagperc egyetemi csapatában: 35.1

Kaposváron a Szedeák



A Naturtex-SZTE-Szedeák ma 18 órától első idegenbeli mérkőzését játssza az NB I/A csoportban. Andjelko Mandics csapata az első forduló legnagyobb arányú győzelmét aratott Kaposvárhoz utazik. A két csapat a felkészülés során is találkozott egymással, akkor a somogyiak 85–75-re nyertek.

– Igen, bár sokan nem hittek benne, de a négy testvérem közül elsőnek elvégeztem a szakot. A jogi pálya érdekel, elképzelhető, hogy visszatérek még tanulni.– A családomból többen is sportolnak, édesapám is kosarazott. Eleinte labdarúgó voltam, de jobban szerettem dobálni, mint futni, a kosarazás magával ragadott. Ez egyfajta életérzés, én pedig ennek minden részletét imádom. Sokat voltunk az utcán, a kosárlabda pedig segített abban, hogy ne menjek rossz irányba.– Újoncként sosem egyszerű a döntés, ez így volt esetemben is. Amerikában élni remek, de szerettem volna felfedezni Európát. Anyukám és apukám is szomorú és egyben boldog is volt, hiszen messze kerültem tőlük, de támogattak a döntésemben. Apa azt mondta, jól teszem, hogy Európában folytatom, így elláthatom magam, és remélhetőleg később a családomat is. Anya azért megjegyezte, reméli, épségben hazaérek.– Gyakorlatilag minden más, mint amihez otthon hozzászoktam, kezdve a szabályoktól egészen a játék stílusáig. Ettől függetlenül jó volt a pályán lenni a Szolnok ellen, az látszik, itt jó kosárlabdát játszanak.– Amikor az ügynökségem értesített a lehetőségről, az interneten utánanéztem a klubnak. Úgy éreztem, egy jól felépített, jól szervezett klubhoz kerülök, ha a Szedeákhoz szerződöm, ami tökéletes hely lehet egy profi karrierjét most kezdő játékosnak.– Egy szavam nem lehet a többiekre: hamar befogadtak, folyamatosan viccelődnek, és állandóan azon vannak, hogy én is jól érezzem magam, valamint sose tűnjön el a mosoly az öltözőből.– Tetszik! Az egyetem mellett a belvárost néztem meg először, nagyon élhető város. Picit fura volt, hogy az emberek kávézás közben is felismertek, és tudták, hogy ki vagyok.– Mint minden sportoló, én is meccseket szeretnék nyerni, remélem, sikerül bejutnunk a rájátszásba. Önmagamtól elsősorban azt várom, segítsek a csapatnak mindkét palánk alatt, azaz pontokban és lepattanózásban is erős legyek.