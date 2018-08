A Szeged-Grosics nyerte a megyei derbit, ikszelt a HFC

A gyulai Grosics Akadémián lejátszott megyei rangadón ugyan mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei az első negyed órában, a Makó hibázott egy ziccert is - 15 perc után viszont nem a foci játszotta a főszerepet, miután Juhász Jónás és Szabó Péter párharca után utóbbi játékosnak eltörött a lába, őt mentő vitte el a helyszínről. Jó félórás szünet után folytatódhatott a játék, méghozzá két gyors szegedi góllal: előbb Oláh Gergő átlövése, majd Cigan közeli fejese kötött ki Garamvölgyi kapujában. A szünet előtt Máté János büntetőből megszerezte a harmadikat is. A fordulást követően egy bátor Makó jött ki a pályára, és össze is jött a szépítés Magyar György fiainak, ekkor inkább a Maros-partiak domináltak, ám Cigan egy pontos lövéssel visszaállította a háromgólos különbséget. Végül 4-1-re nyert a Szeged-Grosics a közel 70 percet emberhátrányban futballozó Makóval szemben.



A makói albérletbe kényszerülő Hódmezővásárhelyi FC egy kontra után, Vass András találatával került előnybe a Rákosmente KSK ellenében, viszont mintegy félórával a vége előtt a HFC tíz emberre fogyatkozott. Huszár Gergő a tizenhatoson belül szabálytalankodott, amiért kiállította őt a játékvezető, a megítélt büntetőt pedig magabiztosan értékesítette az RKSK - voltak ugyan meleg pillanatai a HFC-nek a hátralévő időben, de 1-1 lett a vége. A negyedik megyei csapat, a SZEOL SC vasárnap 17 órától a Szentlőrinc ellen rajtol.



Szeged-Grosics Akadémia - Makó FC 4-1 (3-0)

Gyula, Grosics Akadémia, 300 néző. Vezette: Kátai Gábor (Ambrus Dániel János, Skover Péter)

Szeged-Grosics: Szántai - Achim, Tóth G., Farkas, Cigan (Balogh G., 74.), Coroian (Hegedűs, 59.), Pászka, Szabó P. (Erdei,. 18.), Germán, Oláh G., Máté. Edző: Popovits Pál.

Makó: Garamvölgyi - Grecsó, Lászik, Lipták (Hatvani - a szünetben), Zsoldos, Podonyi, Szilágyi (Bány, 84.), Juhász J., Varga R. (Gémes, 74.), Busa, Babolek. Edző: Magyar György.

Gól: Oláh G. (23.), Cigan (25., 65.), Máté (37., tizenegyesből) ill. Busa (53.)

Sárga lap: Szabó P. (7.)

Kiállítva: Juhász J. (17.)



Hódmezővásárhelyi FC - Rákosmente KSK 1-1 (1-0)

Makó, vezette: Bálint Attila (Flinta Zoltán, Pogonyi Ferenc).

HFC: Kráncs - Jankelic, Huszár, Szabó Cs., Mezei, Katona (Tóth J., 79.), Szabó M., Vass A. (Darida, 89.), Gyüre, Hrabovszki, Kovács Zs. (Rácz D., 73.) Edző: SzűcsRóbert.

RKSK: Ordasi - Simita, Balaskó Cs., Lovász, Korozmán (Pendl, 83.), Horváth B., Villányi, Vattai, Petrezselyem (Papp, 58.), Pálfalvi, Kiss D. (Fellegi, 93.) Edző: Gálvölgyi István.

Gól: Vass A. ill. Vattai.

Kiállítva: Huszár (63.)