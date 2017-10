A Szeged dolga sem lesz egyszerű a férfi vízilabda OB I-ben

– Biztosak vagyunk benne, hogy az OSC nekünk esik majd – nyilatkozta érdeklődésünkre Pellei Frank, a szentesiek játékosa. – Koncentráltak és győzelemre éhesek lesznek a hazaiak, de mi ugyanúgy tisztes helytállásban bízunk, mint az Eger ellen. Az első fordulóban el is értük a célunkat, kiválóan védekeztünk, a kapusaink is remekeltek, pozitív töltettel készülünk tehát az OSC ellen. A gyakorlás miatt jól jön, hogy egyből a legnehezebb ellenfeleket kaptuk, de nehéz is a szezont így kezdeni. Mindenesetre megpróbáljuk a maximumot kihozni a helyzetből, az első fordulóban sikerült.



A szegediek jól kezdték az első meccsüket, háromgólos előnyben is voltak, majd mégis kikaptak, így a Tisza-parton nagyon más a hangulat.



– Bosszantó volt, de nem rágódunk már ezen – hangsúlyozta Szilvasán Bence.



– Buta hibákat vétettünk, a helyzetkihasználáson van mit dolgoznunk. Más tempóra kell készülnünk a Pécs ellen, hiszen egy fiatal és pörgősebb csapat vendégei leszünk. Szoros és intenzív csatára számítok, amelyben van esélyünk – véli a bennmaradást megcélzó szegediek egyetlen balkezes pólósa.