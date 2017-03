A Szeged és a Szentes férficsapata idegenben szerepel

Három megyei OB I-es vízilabdacsapat, a Hungerit-Szentes női együttese, a ContiTech Szeged Diapolo és a Metalcom-Szentes férfiegyüttese is bajnokit játszik ma.



Hungerit–Tatabánya



Az 5–8. helyért folytatja a küzdelmet a bajnokságban a Hungerit-Szentes női vízilabdacsapata. Ifjabb Tóth Gyula csapata ma 18 órakor hazai környezetben fogadja a Tatabánya együttesét. A párharc két győzelemig tart, a második meccset szombaton rendezik. A Kurca-partiak hatalmas csatában maradtak alul a Szegeddel szemben, nagyon picin múlt, hogy ne az elődöntőben folytassák a küzdelmet, így a mostani párharc abszolút esélyese a Hungerit-Szentes.



Eger–Szeged



A felsőházas rájátszásban szerepel a ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapata. Varga Péter alakulata ma 18.30-kor a ZF-Eger otthonában folytatja a küzdelmet. Nincs jó passzban a Tisza- parti gárda, eddig még nem nyert meccset a rájátszásban, és erre, valljuk be, ma is kevés az esélye.



A válogatott Manhercz Krisztián most sem szerepelhet, a csapat gólfelelőse az elmúlt héten szenvedett ujjsérülést. Ha minden kedvezően alakul, akkor szombaton a Miskolc elleni hazai meccsen már szerepelhet. Iván Basara válla sem tökéletes, a szerb játékos is kihagyja a mai fellépést.



Honvéd–Szentes



Ma 19.30-kor a fővárosban csatázik a Metalcom-Szentes férfi vízilabdacsapata. Az alsóház hatodik fordulójában a listavezető Honvéd otthonában szeretne bravúrt bemutatni Pellei Csaba csapata. Jó hangulatban utazik a meccsre a Szentes, az elmúlt fordulóban nyert, otthon 8–6-ra legyőzte a Tatabányát. A Honvéd csak döntetlent játszott (13–13) a Debrecen otthonában, ennek ellenére a Szivós Mártonnal felálló hazai együttes a meccs esélyese.