A Szeged sétált, Dujsebajev futott

Talant Dujsebajev 50 évesen is őrzi jó kondiját. Fotó: Süli Róbert

Továbbra is őrzi remek kondiját Talant Dujsebajev , a Kielce férfi kézilabdacsapatának mestere, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitány. A kirgiz származású tréner miközben a MOL-PICK Szeged együttese egy parkban sétált, addig ő bizony nyomta a köröket. Az sem riasztotta vissza, hogy lengyelországi Kaliszban is tombol a nyár, 32 fokot mutatott a hőmérő.A Kielce is szerepel azon a tornán, amelyen a magyar bajnok meghívott vendégként ma 18 órakor először a helyi, majd pénteken 20 órakor - változott a kezdés! -, a Plock ellen játszik.Talant Dujsebajev természetesen hosszasan beszélgetett Juan Carlos Pastor edzővel, Jonas Källmannal, egykori csapattársával, illetve a három magyar válogatott játékossal, Balogh Zsolttal, Bodó Richárddal és Bánhidi Bencével.